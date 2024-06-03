Россияне убили 12-летнего мальчика в Михайловке в Донецкой области
Источник:Донецкая областная прокуратура
В понедельник, 3 июня, российская армия атаковала село Михайловка в Донецкой области. В результате обстрела 1 человек ранен, 2 человека погибли, среди них 12-летний ребенок.
Россияне сбросили на мирных жителей села авиабомбу и обстреляли артиллерией. Прокуратура начала по данному факту досудебное расследование.
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Россияне обстреляли село с РСЗО и новейшими КАБами
По данным следствия, в 11:20 Россия ударила по селу Михайловка Новогродовской территориальной общины, вероятно, сбросив авиабомбу УМПБ Д-30 СН. В результате этой атаки погибла 84-летняя женщина.Справочно. В марте 2024 года россияне начали активно использовать свое новое КАБ-оружие – УМПБ Д-30 СН. Это новая российская разработка. Вероятно, им можно атаковать на расстояние около 90 километров (россияне пишут аж о 100 – 120 километрах).
Потом, в 12:40, оккупанты снова обстреляли Михайловку. На этот раз, по словам прокуратуры, они могли использовать РСЗО "Смерч". Боеприпас попал в частном секторе. Там от полученных травм, несовместимых с жизнью, умер 12-летний мальчик, а его 43-летняя мать получила ранения.
Председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин добавил, что в результате сегодняшних атак повреждены по меньшей мере 5 домов.
Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России,
– написали в прокуратуре.
Там уже начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.
"Уже завтра (4 июня – 24 Канал) Украина будет отмечать День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины, а сегодня (3 июня – 24 Канал) к этому печальному списку добавилось еще одно имя. Вечная память всем жертвам российской агрессии!" – написал Вадим Филашкин.
Россияне обстреляли Михайловку в Донецкой области / Фото Вадима Филашкина
Ситуация в Донецкой области: последние новости
- Россия в субботу 1 июня ударила по окрестностям Славянска. Российские снаряды попали в промышленную зону. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.
- За день до этого российская армия атаковала 2 авиабомбами Мирноград. Под обстрелом оказался детский садик. По данным полиции, 5 гражданских лиц получили ранения.
- Тем временем в оккупированный Мариуполь россияне завозят своих гражданских. Речь идет о более 70 тысяч представителей различных российских народностей. Этих людей заселяют в квартиры украинцев и делают все, чтобы коренных мариупольцев-украинцев стало меньше.
- Также советник председателя ОПУ Михаил Подоляк спрогнозировал тяжелые бои на фронте летом. Речь идет о 4 направлениях – Донецкий, Луганский, Запорожский и Харьковский. Кроме этого, недавно в России сообщили о готовности запустить новую железную дорогу, которая будет соединять Ростов-на-Дону и Мариуполь. Ее они планируют использовать для обеспечения всем необходимым оккупационных войск на фронте.