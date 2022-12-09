Россия перебрасивает самолеты на разные аэродромы: как это повлияет на атаки по Украине

"Хлопки" на военных аэродромах изрядно всколыхнули россиян. После этого оккупанты начали перебрасивать свою авиацию на разные аэродромы. Как это отразится на массированных ударах по Украине – читайте объяснения эксперта в статье.

Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что эти два "хлопка" действительно серьезно всколыхнули Россию.

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В частности, по его словам, в военном командовании сейчас серьезный переполох. "Они это пытаются скрывать, не говорить публично, потому что не могут признать тот позор, что не смогли "прикрыть" стратегические аэродромы и предотвратить удары", – сказал эксперт.

Этих двух-трех случаев на аэродромах было достаточно, чтобы россияне частично перебазировали стратегическую авиацию в районы Мурманская – то есть за полярный круг, ближе к границе с Норвегией, где они считают, что их не достать.

– рассказал Мусиенко.

Как это повлияет на массированные удары по Украине

Эксперт объяснил, что это значит – что для россиян будут сложности в нанесении ракетных ударов.

"Ранее ракеты запускались над Каспийским морем, потому что не все сразу летели в Украину. Некоторые из них падают в море, поэтому выбрали именно эту территорию", – добавил он.

Кроме того, Мусиенко отметил, что над югом России закрыто воздушное пространство. "Итак, россиянам либо нужно "закрывать" небо дальше, либо самолеты нужно транспортировать с выходом на Каспийское море и оттуда запускать ракеты", - пояснил он.

По мнению эксперта, транспортировка ракет будет создавать дополнительные сложности и будет отображаться на времени.

Возможно, это будет сказываться на подготовке к ракетным ударам. Раньше ведь весь механизм был выстроен и работал вокруг авиабазы "Энгельс", а оттуда близко к Каспийскому морю, и туда свозились ракеты. Теперь ситуация меняется,

– заметил Мусиенко.

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Он добавил, что эти примеры показывают, насколько такая перебазировка теперь будет усложнять ситуацию.

По его словам, ясли б случились еще несколько таких случаев со взрывами на российских аэродромах, возможно, их стратегическая авиация была бы уже за Уралом или где-то за полярным кругом.

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