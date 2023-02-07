Россия передала Ирану украденное в Украине оружие, а тот отправит баллистические ракеты, – WSJ

Страна-террористка передала Ирану вооружение, которое россияне захватили в Украине. Оккупанты украли его после боев с Вооруженными Силами.

Отметим, что Иран и Россия планируют построить завод по производству усовершенствованных дронов Shahed. Также Тегеран планирует поставить захватчикам 6 тысяч беспилотников.

Кстати Иран и Россия связали банковские системы для упрощения переводов

Россия передала Ирану захваченное в Украине оружие

Как сообщили официальные лица, Москва предоставила Ирану оружие, захваченное на поле боя в Украине, которое они пытаются переделать.

Отмечается, что Иран согласился предоставить Москве баллистические ракеты. Пока что официальные лица США заявили, что нет никаких признаков того, что Тегеран уже отправил такие ракеты в Россию.

Как Россия сотрудничает с Ираном