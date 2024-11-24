Россия обманом завербовала сотни йеменцев для войны против Украины, – FT

Россия обманом завербовала по меньшей мере 200 йеменцев для участия в войне против Украины. Наемникам обещали работу с высокой зарплатой и российское гражданство, а взамен – заставляли подписывать контракт с минобороны и отправляли на фронт.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times. Западные журналисты ознакомились с одним из таких контрактов, который заставляли подписывать йеменцев, и пообщались с одним из наемников.

Интересно Живая сила заканчивается: после Нового года перед Путиным появится два варианта

Как Россия обманом отправила на фронт йеменцев

Как пишут в СМИ, в российскую армию обманом завербовали по меньшей мере 200 йеменцев. Так, мужчинам обещали в России работу с высокой зарплатой, а также российское гражданство. Работу предлагала компания, которая связана с хуситами.

Однако, когда йеменцы оказывались на территории России, их заставляли подписывать контракты с минобороны страны-агрессора и отправляли на войну против Украины. В одном из контрактов, к которому получили доступ журналисты FT, стоит подпись руководителя центра отбора контрактников в Нижнем Новгороде. Контракт датируется 3 июля 2024 года, поэтому журналисты предполагают, что именно тогда начали вербовать йеменцев.

Один из наемников Набиль рассказал, что входил в группу примерно из 200 йеменцев. Они прибыли в Москву в сентябре 2024 года, также подписали контракт и отправили на фронт. Мужчина рассказал, что ему обещали работу в сфере "безопасности" и "инженерного дела". Набиль планировал заработать денег и получить образование, но вместо этого – оказался на фронте.

Другой собеседник FT Абдулла сообщил, что компания из России обещала ему единовременную выплату 10 тысяч долларов и ежемесячную зарплату в размере 2 тысячи долларов за работу на производстве беспилотников. Однако, когда 18 сентября он прибыл в Москву, то его отправили с другими йеменцами в неизвестном направлении. Мужчины ехали около 5 часов, а потом оказались в неизвестном месте. Там мужчин заставляли подписать контракт с минобороны России, а когда те отказались – россиянин выстрелил из пистолета над головами наемников.

Когда йеменцы оказались у границы с Украиной, то им провели курсы элементарной военной подготовки и сразу отправили на военную базу под Ростовом. По словам Абдуллы, многие йеменцы из его группы уже погибли на фронте. Мужчина также утверждает, что он оказался на войне из-за "мошенников, которые торгуют людьми".

К слову, ранее граждане Индии также оказались обманом на фронте. Так, в марте 2024 года 7 мужчин записали обращение, в котором утверждали, что приехали в Россию, чтобы отдохнуть, но оказались на фронте. Впоследствии в Индии заявили о разоблачении "масштабной схемы торговли людьми". Центральное бюро расследований Индии (CBI) тогда заявило, что жертвами торговли людьми стали около 35 мужчин.

Кроме того, стоит заметить, что Россия сотрудничает с йеменскими хуситами. В частности, в августе 2024 года появились сообщения, что Кремль планировал поставлять ракеты и другое военное оборудование хуситам в Йемене, но отказался под влиянием предупреждений американцев и саудовцев. Более того, в октябре в СМИ сообщили, что Россия также предоставляла хуситам спутниковые данные, чтобы те могли обстреливать корабли в Красном море.