Про це пише 24 Канал з посиланням на Financial Times. Західні журналісти ознайомилися з одним із таких контрактів, який змушували підписувати єменців, та поспілкувалися з одним із найманців.

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Як Росія обманом відправила на фронт єменців

Як пишуть у ЗМІ, до російської армії обманом завербували щонайменше 200 єменців. Так, чоловікам обіцяли в Росії роботу з високою зарплатнею, а також російське громадянство. Роботу пропонувала компанія, яка пов'язана з хуситами.

Однак, коли єменці опинялися на території Росії, їх змушували підписувати контракти з міноборони країни-агресорки та відправляли на війну проти України. В одному з контрактів, до якого отримали доступ журналісти FT, стоїть підпис керівника центру відбору контрактників у Нижньому Новгороді. Контракт датується 3 липням 2024 року, тому журналісти припускають, що саме тоді почали вербувати єменців.

Один із найманців Набіль розповів, що входив до групи приблизно із 200 єменців. Вони прибули до Москви у вересні 2024 року, також підписали контракт та відправили на фронт. Чоловік розповів, що йому обіцяли роботу у сфері "безпеки" та "інженерної справи". Набіль планував заробити грошей та здобути освіту, але натомість – опинився на фронті.

Інший співрозмовник FT Абдулла повідомив, що компанія з Росії обіцяла йому одноразову виплату 10 тисяч доларів і щомісячну зарплату у розмірі 2 тисячі доларів за роботу на виробництві безпілотників. Однак, коли 18 вересня він прибув до Москви, то його відправили з іншими єменцями у невідому напрямку. Чоловіки їхали близько 5 годин, а потім опинилися у невідомому місці. Там чоловіків змушували підписати контракт з міноборони Росії, а коли ті відмовилися – росіянин вистрілив з пістолета над головами найманців.

Коли єменці опинилися біля кордону з Україною, то їм провели курси елементарної військової підготовки і відразу відправили на військову базу під Ростовом. За словами Абдулли, багато єменців з його групи вже загинули на фронті. Чоловік також стверджує, що він опинився на війні через "шахраїв, які торгують людьми".

До слова, раніше громадяни Індії також опинилися обманом на фронті. Так, у березні 2024 року 7 чоловіків записали звернення, у якому стверджували, що приїхали до Росії, щоб відпочити, але опинилися на фронті. Згодом в Індії заявили про викриття "масштабної схеми торгівлі людьми". Центральне бюро розслідувань Індії (CBI) тоді заявило, що жертвами торгівлі людьми стали близько 35 чоловіків.

Крім того, варто зауважити, що Росія співпрацює з єменськими хуситами. Зокрема, у серпні 2024 року з'явилися повідомлення, що Кремль планував постачати ракети та інше військове обладнання хуситам у Ємені, але відмовився під впливом попереджень американців та саудівців. Ба більше, у жовтні у ЗМІ повідомили, що Росія також надавала хуситам супутникові дані, щоб ті могли обстрілювати кораблі у Червоному морі.