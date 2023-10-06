"Мы поможем с флотом – затопим": куда сейчас россияне прячут свои корабли

Оккупанты перебросили 14 кораблей из временно оккупированного Севастополя в Краснодарский край – в Новороссийск. Теперь там, в частности, находятся 2 фрегата – "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" и 5 больших десантных кораблей.

Военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что позволило украинским военным атаковать Черноморский флот России и заставить ее вывести корабли из Севастополя.

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Зерновое соглашение "развязало руки"

Согласно договору, принятому с Украиной еще в 1997 году, россияне должны были отстроить базу в Новороссийске и к 2017 году перебросить туда свой Черноморский флот из Севастополя.

Однако, вероятно, россияне не захотели разворачивать базу в Новороссийске, а в 2014 году возникла "возможность" захватить Крым, и их Черноморский флот остался в Севастополе.

А после того, как Россия вышла из зерновой сделки, это "развязало руки" украинским силам наносить удары по флоту оккупантов в Крыму.

Теперь будем "помогать" россиянам в их проблеме расположения Черноморского флота – мы его затопим. И тогда не нужно будет им тратить средства на размещение своих кораблей в Новороссийске или где-нибудь еще вдоль Черноморского побережья. В этом нет смысла,

– отметил военный эксперт.

Силы и средства, которые есть у Украины, в частности – безэкипажные катера, воздушные средства поражения – беспилотники, ракеты, авиация, подводные беспилотники, уже вставшие на боевое дежурство – способны ликвидировать российский Черноморский флот.

Военный эксперт рассказал, что может помешать украинским силам наносить удары по флоту России в Черном море: смотрите видео

И не нужно будет оккупантам строить новые причалы и увеличивать бухту в Новороссийске. Так, для крейсера "Москва" сейчас не нужны никакие причалы. Он уже нашел "причал" где-нибудь под водой. То же самое ждет и весь Черноморский флот,

– отметил полковник ВСУ в запасе.

Именно поэтому россияне сейчас выводят из Севастополя часть флота. Сначала "прячут" "драгоценные игрушки" – фрегаты, подводные лодки. Однако оставшиеся корабли в Крыму будут находиться под прицелом украинских сил.

"Важно, чтобы Украине снова какие-либо "соглашения" или "мирные переговоры" не помешали ликвидировать Черноморский флот", – отметил Роман Свитан.

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Оккупанты перебрасывают свои корабли в Новороссийск, хотя они вряд ли будут там в безопасности. Ведь именно там украинские силы нанесли удар по большому десантному кораблю россиян "Оленегорский горняк". Когда его 4 августа атаковал дрон-камикадзе, ВДК находился в акватории Новороссийска. Через несколько дней появилось видео "Оленегорского горняка", который получил серьезные повреждения, наклонился на бок и его тянули на буксире.

Кроме того, Украина также "вывела из эксплуатации" мощные корабли Черноморского флота России: крейсер "Москва", БДК "Минск", подлодку "Ростов-на-Дону" и другие.

В то же время в минобороны Великобритании считают, что Украина достигла впечатляющего результата в Черном море. Ведь ей удалось достичь "функционального поражения" Черноморского флота России.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что российский флот будет ликвидирован. Однако возникает вопрос, как это произойдет. Или Россия добровольно самоликвидирует его путем затопления. Или это осуществит Украина.