"Мы поможем с флотом – затопим": куда сейчас россияне прячут свои корабли
Оккупанты перебросили 14 кораблей из временно оккупированного Севастополя в Краснодарский край – в Новороссийск. Теперь там, в частности, находятся 2 фрегата – "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" и 5 больших десантных кораблей.
Военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что позволило украинским военным атаковать Черноморский флот России и заставить ее вывести корабли из Севастополя.
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Зерновое соглашение "развязало руки"
Согласно договору, принятому с Украиной еще в 1997 году, россияне должны были отстроить базу в Новороссийске и к 2017 году перебросить туда свой Черноморский флот из Севастополя.
Однако, вероятно, россияне не захотели разворачивать базу в Новороссийске, а в 2014 году возникла "возможность" захватить Крым, и их Черноморский флот остался в Севастополе.
А после того, как Россия вышла из зерновой сделки, это "развязало руки" украинским силам наносить удары по флоту оккупантов в Крыму.
Теперь будем "помогать" россиянам в их проблеме расположения Черноморского флота – мы его затопим. И тогда не нужно будет им тратить средства на размещение своих кораблей в Новороссийске или где-нибудь еще вдоль Черноморского побережья. В этом нет смысла,
– отметил военный эксперт.
Силы и средства, которые есть у Украины, в частности – безэкипажные катера, воздушные средства поражения – беспилотники, ракеты, авиация, подводные беспилотники, уже вставшие на боевое дежурство – способны ликвидировать российский Черноморский флот.
Военный эксперт рассказал, что может помешать украинским силам наносить удары по флоту России в Черном море: смотрите видео
И не нужно будет оккупантам строить новые причалы и увеличивать бухту в Новороссийске. Так, для крейсера "Москва" сейчас не нужны никакие причалы. Он уже нашел "причал" где-нибудь под водой. То же самое ждет и весь Черноморский флот,
– отметил полковник ВСУ в запасе.
Именно поэтому россияне сейчас выводят из Севастополя часть флота. Сначала "прячут" "драгоценные игрушки" – фрегаты, подводные лодки. Однако оставшиеся корабли в Крыму будут находиться под прицелом украинских сил.
"Важно, чтобы Украине снова какие-либо "соглашения" или "мирные переговоры" не помешали ликвидировать Черноморский флот", – отметил Роман Свитан.Важно! После того, как оккупанты перебросили 14 кораблей из Севастополя в Новороссийск, в Черном море не осталось ракетоносителя "Калибров". Однако он зафиксирован в Азовском море. Кроме того, россияне постоянно перемещают свои корабли между тремя портами – в Феодосии, Новороссийске и Севастополе, чтобы в судна внезапно не попал украинский дрон или ракета.
Больше об ударах по Черноморскому флоту России
- Оккупанты перебрасывают свои корабли в Новороссийск, хотя они вряд ли будут там в безопасности. Ведь именно там украинские силы нанесли удар по большому десантному кораблю россиян "Оленегорский горняк". Когда его 4 августа атаковал дрон-камикадзе, ВДК находился в акватории Новороссийска. Через несколько дней появилось видео "Оленегорского горняка", который получил серьезные повреждения, наклонился на бок и его тянули на буксире.
- Кроме того, Украина также "вывела из эксплуатации" мощные корабли Черноморского флота России: крейсер "Москва", БДК "Минск", подлодку "Ростов-на-Дону" и другие.
- В то же время в минобороны Великобритании считают, что Украина достигла впечатляющего результата в Черном море. Ведь ей удалось достичь "функционального поражения" Черноморского флота России.
- Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что российский флот будет ликвидирован. Однако возникает вопрос, как это произойдет. Или Россия добровольно самоликвидирует его путем затопления. Или это осуществит Украина.