Россия хочет перебросить военную технику из Сирии в Украину: просит Израиль "не вмешиваться"

Россия на фоне потерь в войне против Украины решила перебросить военную технику из Сирии. В Кремле просят Израиль не вмешиваться в ситуацию.

Общественный вещатель ТРК Kan-11 со ссылкой на израильского чиновника сообщил, что Россия просит Израиль не препятствовать передаче ее "оборонительного оборудования" из Сирии в Украину.

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Отношения между Израилем и Россией стали напряженными

Сообщается, что израильские и российские официальные лица в последние дни разговаривали по вышеупомянутому вопросу.

Издание напоминает, что Израиль и Россия давно координируют свои действия в сирийском воздушном пространстве во избежание каких-либо столкновений. Однако отношения между странами стали напряженными после вторжения России в Украину в начале этого года.

Отмечается, что Израиль нанес сотни ударов по Сирии с целью помешать Ирану создать там военный плацдарм и прекратить поставки современного оружия ливанской террористической группировке "Хезболла", являющейся марионеткой Ирана.

В то же время Россия предоставила тысячи военных и военную технику своему союзнику Сирии, поскольку режим борется за подавление гражданской войны.

Россия начала сокращать свои силы в Сирии

В октябре появилась информация, что Россия начала сокращать свои силы в Сирии на фоне ограничений поставок во время войны в Украину. Дамаск перестал получать системы ПВО С-300, являвшиеся основной угрозой для операций ВВС Израиля в Сирии.

Израиль оказывает Украине гуманитарную помощь и соблюдает строгую политику непредоставления оружия Украине после вторжения России 24 февраля. Одной из главных причин такой политики Иерусалима есть стратегическая потребность Израиля сохранить свободу операций в Сирии.

Как отмечает издание, в последнее время Иерусалим, похоже, стал более привержен идее поставки оборонного оборудования, поскольку Иран поставляет Кремлю ударные беспилотники.

Непонятно, сменит ли курс на войну вероятный новый премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

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