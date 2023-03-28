Есть две версии, что происходит, – политтехнолог о ядерном оружии в Беларуси

Владимир Путин хочет разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. В белорусском МИД заявили якобы это для "защиты" и ничего не будут нарушать, если доступ к управлению будет иметь только Россия. Это вполне ожидаемая реакция Беларуси.

В то же время возникает вопрос, от кого Беларусь собралась защищаться, если не будет иметь доступа к управлению нуклеарным вооружением. Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Беларусь является военной базой России

Таким образом, Беларусь еще раз подтвердила свою несамостоятельность и подчеркнула, что является военной базой России. Кроме того, в Кремле оптимистично заявили, что завершат строительство бункера для хранения ядерных зарядов к июлю 2023 года.

Однако это не соответствует действительности. Кроме того, США заявили, что пока не видят признаков перемещения ядерного оружия на территорию Беларуси.

"Лукашенко еще раз пытается "продать", в том числе и своему народу, что это будет дополнительная защита. На самом же деле это будет дополнительная угроза. Уже анонсированы новые санкции против Лукашенко и его окружения. Если новые санкции коснутся промышленности, то негативно повлияют и на рядовых белорусов", – сказал политтехнолог.

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Есть 2 версии касательно размещения нуклеарного оружия в Беларуси

Существует две версии, что происходит с размещением ядерного оружия,

– рассказал политтехнолог.

По его словам, они следующие:

размещение ядерного оружия на территории Беларуси было согласовано между лидером Китая Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным. Так, ядерные угрозы главы Кремля начались после визита Си в Москву;

Тизенгаузен предположил, что таким образом Си стремится побудить лидеров европейских стран и США оживить дискуссию с Китаем и решить свои экономические вопросы.

Путин начал самостоятельную игру.

"Вторая версия вообще подрывает позицию Китая как влиятельного посредника между Россией и европейскими государствами", – отметил политтехнолог.

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