Россия подняла в небо 5 бомбардировщиков Ту-95МС, –мониторинговые ресурсы

Мониторинговые паблики известили о взлете стратегических бомбардировщиков с аэродрома "Энгельс". По предварительной информации, в небо подняли пять бортов.

Однако Воздушные силы еще не комментировали эту информацию. В случае угрозы – будет объявлена ​​воздушная тревога, 24 Канал просит не игнорировать угрозу.

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Фиксируется взлет бомбардировщиков Ту-95МС

Ориентировочно в 16:14 мониторинговые каналы сообщили, что в воздухе зафиксировали 4 борта ТУ-95МС, вылетевших из аэродрома "Оленья" в Мурманской области. Предварительно, в южном направлении, курсом на аэродром "Энгельс" в Саратовской области.

Таким образом, на аэродроме "Оленья" пока не находится ни один вышеупомянутый бомбардировщик. Позже сообщили и о том, что в воздухе находится больше бортов, чем отмечалось ранее, а именно - 5, а затем дополнительно заметили вылет с аэродрома "Энгельс", поэтому в общей сложности фиксируется 6.

5х Ту-95МС пролетают в районе Ярославской области в направлении Саратовской области. В воздухе также 1х борт Ту-95МС с авиабазы ​​"Дягилево", осуществляет тренировки в Рязанской области,

– пишут "мониторы".

Однако воздушные силы официально не подтверждали взлет вражеских бомбардировщиков. Скорее это все, как несколько дней назад, взлет связанных с тренировками или передислокацией бортов с одного аэродрома на другой.

Обратите внимание! Ту-95МС являются носителями крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55. Такой тип вооружения является основным в массированных ракетных ударах по территории Украины.