Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС

Цель вылета Ту-95МС российской армии пока неизвестна. Но сам факт зафиксировали ночью 13 декабря.

Об этом написали Воздушные силы в соцсетях, заметил 24 Канал. Там призвали следить за следующими сообщениями.

Этой же ночью Украина целый день под атакой "Шахедов": тревога добралась до Киевщины и ряда других областей

Ракетная угроза 13 декабря: что известно

05:22, 13 декабря Насчитывают до 8 бортов Ту-95МС в небе. 05:20, 13 декабря Мониторы пишут, мог состояться пуск крылатых ракет из воздушного пространства Саратовской области. Ту-95МС совершили пусковой маневр. До часа времени увидим, прилетят ли ракеты. 04:40, 13 декабря Самолеты Ту-95 продолжают держать курс. Тем временем Воздушные силы пишут, что еще остался один вражеский ударный БпЛА – на границе Черкасской и Киевской областей, курс западный. 03:30, 13 декабря Мониторинговые сообщества, в частности war_monitor, написали, что заметили по меньшей мере 4 борта стратегической авиации врага Ту-95МС.



Они проводят передислокацию в пределах западного региона России между аэродромами Оленья и Энгельс. Приближение к потенциальным пусковым рубежам – ориентировочно в 5 утра. 03:20, 13 декабря Воздушные силы сообщили в социальных сетях, что зафиксирован взлет нескольких Ту-95МС с аэродрома Оленья в Мурманской области России.



Там призвали следить за их сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, 28 ноября состоялась последняя массированная атака – враг запустил 57 крылатых ракет Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и 28 крылатых ракет "Калибр" (76 из них удалось сбить). Были применены и другие средства воздушного нападения.

А за неделю до того, 21 ноября, российская авиация запустила по нам 7 крылатых ракет Х-101 (6 сбито) и аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал". Тогда же Россия впервые применила новую баллистическую ракету средней дальности – так называемый "Кедр" из проекта "Орешник".