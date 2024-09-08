Иран официально подтвердил передачу: насколько опасны баллистические ракеты Fateh

Один из иранских депутатов Ахмад Бахшаеш Ардестани, который отвечает за оборонные связи, подтвердил передачу Москве баллистических ракет. В то же время Тегеран до сих пор отрицает поставки вооружения стране-агрессору и заявляет о своей "нейтральности" в войне России против Украины.

Вероятнее всего, что Иран предоставил российской армии более 200 баллистических ракет Fateh-360. В эфире 24 Канала руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал, к каким военным последствиям может привести такое усиление врага.

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Чем опасны ракеты Fateh

Сейчас речь идет о самой простой версии ракеты Fateh-360. Она предназначена для дальней реактивной артиллерии, в частности модернизированных систем "Смерч", "Ураган". Эти ракеты могут покрывать дальность от 30 до 120 километров.

Наибольшую угрозу Fateh-360 прежде всего представляют для фронта, тылов, которые расположены вдоль линии боевого соприкосновения, и для приграничной территории. Я не исключаю, что Россия будет подтягивать комплексы, чтобы поразить некоторые украинские позиции вдоль фронта,

– отметил Мусиенко.

По его словам, оккупанты будут пытаться копировать нашу работу с помощью систем HIMARS. К слову, HIMARS – мультифункциональная система, которая применяется для различных целей. В феврале – марте 2024 года, когда украинской армии не хватало ствольной артиллерии и снарядов, то эта система точечно даже уничтожала артиллерию.

Я думаю, что так враг будет пытаться усилить свою реактивную артиллерию, добавить огневой мощи. Ведь в этом оккупанты начали серьезно проседать, в частности по огню реактивной артиллерии. Это надо чем-то заменять. Здесь Иран идет России на помощь, поставляя ракеты,

– сказал военный эксперт.

Кроме того, нельзя исключать, что у России могут появиться иранские аналоги "Искандеров". В частности, Zolfaghar – один из типов баллистических ракет. Максимальная предельная дальность разной степени модификации Zolfaghar составляет до 700 километров.

"Иран проявлял неготовность поставлять именно такие, но 300 километров теоретически могут поставить", – предположил военный эксперт.

Важно! Авиационный эксперт Константин Криволап заметил, что до сих пор существует стереотип будто Иран – второстепенная, неразвитая страна. Впрочем, на самом деле Тегеран имеет довольно высокий технологический уровень и разработал мощную ракетную и ядерную программы.