Россия постоянно бьет по критической инфраструктуре: в МВД рассказали, к чему готовиться зимой
18 октября 2022 , 04:37Читати новину українською
Россияне регулярно наносят удары по критической инфраструктуре нашего государства. Украинская власть готовилась к этому, поэтому серьезных коллапсов на энергетическом фронте нет.
Несмотря на это, украинцам нужно готовиться к сложной зиме. Об этом 24 каналу сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
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Нужно быть готовым к ударам
По словам советника МВД, россияне могут продолжить наносить удары. Так, в зимний период украинцам стоит:
- пытаться переходить на альтернативное топливо;
- запасаться свечами;
- продумать запасные варианты для приготовления пищи.
К этому нужно подготовиться и понимать, что вероятность существует. Опять же, надеемся, что нам предоставят ПВО, которое позволит сбивать максимальное количество российских дронов и ракет,
– подытожил Денисенко.
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Отопительный сезон в Украине: последние новости
- Украинцев ожидает, пожалуй, самая сложная зима за все годы независимости нашего государства. В правительстве заверили, что отопительный сезон в Украине начнется вовремя. Никаких переносов и изменений не будет.
- Однако температурный минимум в жилых помещениях зимой будет понижен до 16 градусов. Дело в том, что газ и уголь следует использовать экономно.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что жилые дома и тепловые сети готовы почти на 90%. Так что вскоре можно будет говорить о выходе на все 100%. Но речь будет только о тех регионах государства, где не ведутся активные боевые действия.
- Но важно не только наладить работу сетей, но и обеспечить себя необходимым количеством топлива, которое будет генерировать тепло. Известно, что в подземных газохранилищах Украины хранится около 14 миллиардов кубометров газа.
- К зиме усиленно готовят и учебные заведения. Как рассказал глава Минобразования Сергей Шкарлет, более 90% всех садиков, школ и вузов уже готовы к этому отопительному сезону.
- Украинцев призвали продолжить экономить энергию. Это необходимо для проведения ремонтных работ и избежания плановых отключений. Так, потребление электроэнергии с 17 до 22 часов должно быть меньше на 25% – это касается не только бытового использования, но и предпринимателей.
- Жителей территорий, прилегающих к зоне боевых действий, обеспечат топливной древесиной. На помощь из государственного бюджета было выделено более 560 миллионов гривен.