Россия постоянно меняет условия переговоров – Подоляк об эвакуации из "Азовстали" в Мариуполе
Михаил Подоляк заявил, что Россия постоянно меняет условия переговорного процесса. Именно поэтому украинские власти не комментируют процесс, пока эвакуация продолжается.
Соответствующее заявление в интервью РосСМИ сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Об этом он заявил 21 мая.
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Подоляка спросили, что происходит на Азовстали и на каких условиях наших защитников эвакуируют. Советник Андрея Ермака объяснил, что сейчас эвакуация продолжается и говорится о тяжелом переговорном процессе и достаточно сложной ситуации.
Российская сторона отличается, к моему огромному сожалению, тем, что постоянно меняет условия переговорного процесса. И мы приняли решение: пока безусловно не закончится эта тяжелая переговорная сессия, тяжелая переговорная эвакуация, не комментировать происходящее в деталях и т.д.
– объяснил Михаил Подоляк.
Он заявил, что делают это потому, чтобы никто нам не мог поставить в претензии какие-то слова, которые потом вызовут по понятным причинам странную реакцию России.
Также Михаил Подоляк пояснил, что:
- сам процесс эвакуации вызвал целую бурную пропагандистскую реакцию. В частности, звучит много заявлений от высокопоставленных чиновников России и людей, требующих каких-то эксцессов, каких-то убийств и т.п.;
- "давайте так – закончится операция, закончится эвакуация в полном объеме, когда все будет в порядке с людьми, когда люди получат согласно всем конвенциям надлежащую помощь, то есть когда Россия вспомнит, что даже во время войны есть юридическая регламентация, регламентирующая отношение к военнослужащих другой страны (я говорю даже не о мирных гражданах, а о военнослужащих другой страны), тогда, наверное, мы сможем что-то комментировать в большом объеме".
Советник главы Офиса Президента заверил, что сейчас такое информационное время – многие очень любят собирать дополнительные брани, не имея доступа к информации.
"Они делают вид, что они что-то реально знают, и таким образом создают определенные иллюзии. Давайте очень строго соблюдать ключевое правило времен войны", – призвал Михаил Подоляк.
Эвакуация бойцов из "Азовстали"
- 17 мая Владимир Зеленский сообщил, что эвакуация украинских бойцов из "Азовстали" началась . Президент пояснил, что операцию по спасению военнослужащих проводят военные и разведчики.
- Буквально перед тем заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что с территории "Азовстали" эвакуировали 53 тяжелораненых защитников Украины . Их доставили в больницу временно оккупированного Новоазовска. Еще 211 – гуманитарным коридором в Оленевке.
- 17 мая Ирина Верещук заявила, что гуманитарная операция по спасению защитников Мариуполя продолжается. И как только состояние раненых нормализуется, их обязательно обменяют и вернут домой .
- Впоследствии Анна Маляр объяснила, что власти не могли эвакуировать с завода бойцов по другой формуле. То есть выбранный вариант был единственным выходом . А ведь другие варианты не удалось применить.
- Впоследствии основатель и первый командир полка "Азов" Андрей Белецкий поблагодарил всех, кто способствовал огласке тяжелой ситуации на "Азовстали", ведь это дало импульс всему миру участвовать в спасении героев. Однако объяснил, что сейчас, когда процесс уже запущен, очень важно не сорвать его, ведь ситуация на войне меняется каждую минуту.
- Именно поэтому Белецкий призвал воздержаться от комментариев и оценок происходящего там. Единственное, что каждый из вас должен сделать сегодня – не навредить спасению наших ребят.
- 20 мая разведка Великобритании объяснила, что из "Азовстали" вышли около 1700 украинских военных . Однако там до сих пор остается неизвестное количество бойцов.
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