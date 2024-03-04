Будет критический дефицит Су-34, - Коваленко о сбитии очередных российских самолетов

Украинские защитники за последние две недели сбили 15 вражеских самолетов. Россияне пытаются обесценить эти достижения наших Воздушных сил, утверждая, что все это якобы фейк.

Военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко“ рассказал 24 Каналу, что комментарии россиян в основном связаны с тем, что они признают потерю своих самолетов только тогда, когда существует верифицированное подтверждение его ликвидации. Противник реагирует только, когда есть фото или видео сбитого борта.

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Говорят о "дружественном огне

Когда украинские силы "приземлили" российский А-50У, было много видеодоказательств. В случае с двумя истребителями Су-35 россияне также определили их сбитие из-за большого количества фото и видеосвидетельств, как они плавали в Азовском море.

При этом россияне заявляют, что это они "сами сбили", что сработало их ПВО и это "дружественный огонь". В то же время эффективное сбивание российских самолетов свидетельствует о том, что Украина уже имеет средство "длинной руки",

– подчеркнул военный обозреватель.

В то же время нет верифицированных подтверждений сбивания Су-34, хотя есть видео, на котором зафиксировано падение. Тогда россияне пытались заявить, что это было падение Су-35. Хотя, по мнению Коваленко, это вероятно был один из первых Су-34, который сбили в феврале.

"Если такие темпы ликвидации этих самолетов сохранятся в дальнейшем, то по логике за 1,5 – 2 месяца россияне будут иметь критический дефицит Су-34 или вообще их не будет", – подчеркнул он.

Придется комбинировать

В таком случае есть два варианта развития событий:

россияне будут вынуждены приостановить использование фронтовой тактической авиации, а они этого не смогут сделать, потому что применение КАБов имеет для них огромное значение. Без них не смогут наносить удары по украинским линиям обороны;

если у оккупантов действительно будет критическая ситуация с количеством уничтоженных Су-34, они будут уменьшать их использование и все больше применять другие модификации самолетов. В частности Су-24, Су-27, Су-30 и Су-35 – они тоже могут быть носителями КАБов. Однако по своим характеристикам эти борта гораздо хуже, чем Су-34. А Су-35 лучше по динамическим характеристикам, но он прежде всего истребитель, а не фронтовой бомбардировщик как Су-34, однако Су-35 может переносить бомбы.

"Россиянам придется комбинировать номенклатуру авиации. Если это будет происходить в ближайшее время, это будет одним из доказательств того, что враг имеет достаточно серьезные потери по своей компоненте Су-34", – отметил Александр Коваленко.

Украина продолжает ликвидировать российскую авиацию