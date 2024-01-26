Безумные потери окупантов: на войне в Украине погибли по меньшей мере 3 тысячи российских офицеров

Российские журналисты вместе с командой волонтеров установили имена 43 014 оккупантов, которые были ликвидированы украинскими защитниками. Реальные потери захватчиков превышают эту цифру не менее чем вдвое.

Только за последние две недели исследователи подтвердили гибель почти 1, 3 тысячи солдат. Такие потери “вторая армия мера” понесла во время ведения войны в Украине.

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Потери окупантов зашкаливают

Указывается, что Россия продолжает терять на фронте высококвалифицированные кадры. Всего с начала полномасштабного вторжения подтверждена гибель 3079 офицеров. Предварительно, 800 из них были в звании от майора и выше.

В то же время наибольшее влияние на боеспособность подразделений оказывает потеря младших офицеров. На сегодня известно о гибели 2278 военных в звании от лейтенанта до капитана.

Их потеря, по мнению экспертов, ведет к серьезной потере тактической слаженности. Проще говоря, подразделения начинают действовать по-разному, мешая друг другу на поле боя и попадая под дружеский огонь,

– отмечают российские СМИ.

Инфографика росСМИ по поводу потерь окупантов / Скриншот 24 Канала

В то же время основная нагрузка на фронте сейчас лежит на мобилизованных, добровольцах и заключенных. Вербовка последних в колониях активно продолжается в последние месяцы.

По информации исследователей, реальное количество погибших оккупантов значительно выше. Они ведут статистику только по открытым данным, к которым относят заявления чиновников, СМИ, посты родственников погибших воинов в соцсетях, а также сведения по местам захоронений.

В общей сложности по минимальным оценкам реальное количество погибших может составлять не менее 86 тысяч человек.

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