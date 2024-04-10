Кладбища российского лома: оккупанты под Тоненьким потеряли более 70 единиц техники
Источник:DeepState
Российские захватчики активно атакуют на направлении Тоненького, чтобы как можно быстрее прорваться к селу Уманское. В то же время оккупанты несут огромные потери.
На прошлой неделе с помощью непрерывных штурмов с применением бронетехники и авиабомб россиянам все же удалось получить ограниченный успех на линии Бердичи – Первомайское. Так, Силам обороны пришлось покинуть позиции в Тоненьком.
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Кладбище российской техники и вооружения
В то же время окрестности Тоненького превращаются в кладбище российской техники. На спутниковых снимках, обнародованных DeepState, зафиксировано более 70 утраченных единиц техники врага.
Отмечается, что анализ снимков, сделанных до 6 апреля 2024 года, демонстрирует скопление многих единиц пораженной техники. Всего на обнародованных кадрах 82 единицы ВВТ (вооружений и военной техники), среди них:
- 5 принадлежат Вооруженным Силам Украины;
- 77 принадлежат российским захватчикам.
В частности, последние недели враг проводит банзай-атаки колоннами.
Кроме того, в полях и посадках еще есть около двух десятков ВВТ, которые или одиночные или в паре – их мы не наносили. Также есть свежая подбитая техника врага и после 6 апреля, но еще нет снимков,
– говорится в сообщении аналитиков.
Напомним, что согласно актуальной статистике потерь врага, за минувшие сутки наши военные ликвидировали 830 оккупантов. А с начала полномасштабного вторжения – 450 080 бойцов так называемой "второй армии мира".
На металлолом превратили 7132 танка, 13 667 боевых бронированных машин, 11 404 артиллерийских систем, 1040 РСЗО и 753 единицы средств ПВО.
Другие потери врага: последние новости
- На временно оккупированной части Херсонской области российские военные устраивают сами себе демилитаризацию. Так, враг совершенно случайно взорвал собственную мастерскую, в которой собирал FPV-дроны.
- В частности, в Украине удалось ликвидировать заместителя командира полка по вооружению – начальника технической части 59 мсд майора Барсука Сергея, майора Лифановского Александра, майора Жаркова Дениса и старшего помощника начальника штаба полка 98 ВДД капитана Овчинникова Ивана.
- Также на концерт к Кобзону удалось отправить старшего лейтенанта Вдовенко Кирилла, лейтенанта Кривоусова Николая, лейтенанта Мурзаева Мухамеда, младшего лейтенанта Клиндукова Романа. Известно, что подполковник Ринат Гималов "самоликвидировался". Военный комиссар попал в ДТП на трассе в Уфе.