Сколько России нужно времени, чтобы восстановить военный потенциал: что говорят разведчики
Источник:"РБК-Украина"
Вадим Скибицкий рассказал, что Кремлю для восстановления потенциала сухопутных войск требуется до десяти лет. Годы понадобятся врагу и для восстановления высокоточного вооружения арсенала.
Ведь Россия уже получает оружие от Ирана и Китая. По данным разведки, говорится о миллионе снарядов от КНДР.
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Сколько времени Россия будет восстанавливать потенциал
Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал в интервью журналистам, что наши партнеры понимают, что мы сдерживаем Россию. Кремль не достиг своих целей и Украина в разы снизила потенциал врага. По подсчетам наших разведчиков, России:
- чтобы восстановить потенциал сухопутных войск, который был перед началом широкомасштабной агрессии, потребуется от пяти до десяти лет;
- чтобы восстановить арсенал высокоточного вооружения – три – пять лет.
Наша заслуга в том, что мы не позволили российской военной машине подготовиться и начать агрессию не только против нас, но и других стран.
– заверил представитель разведчиков.
Кратко о потерях врага на войне в Украине
- Только за последние сутки Россия потеряла в Украине 980 единиц личного состава, с 24 февраля 2022 года – 370 980 российских захватчиков.
- Британская разведка заявила, что российское военное руководство, пытаясь выполнить свой мобилизационный план, с апреля 2023 года позволило выпускникам школ подписывать контракт с армией. Так, согласно данным "Медиазоны" и российской службы BBC, на войне погибли не менее пяти россиян 2005 года рождение.
- Кстати, прилетело оккупантами и по самолетам. В преддверии вечером ВСУ сбили российский А-50 и подвели Ил-22. Уничтожение А-50 над Азовским морем явилось наибольшей потерей врага со времени уничтожения крейсера "Москва". Ведь "Москва" стоила ориентировочно 750 миллионов долларов, в свою очередь А-50 – 330 миллионов долларов, модернизированный – около 500 миллионов долларов.