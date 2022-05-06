Россия принесла в Украину катастрофу для медицины, – Зеленский
Российские оккупанты уже уничтожили или повредили почти 400 учреждений здравоохранения в Украине. Вторжение захватчиков принесло только катастрофу для медицины.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения, сообщает 24 канал. Он отметил, что в целом с начала войны российская армия использовала против Украины уже 2014 ракет.
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Российские оккупанты уничтожают медучреждения
По словам президента, с 24 февраля зафиксировали 2682 появления российских боевых самолетов в украинском небе. Каждый из таких "прилетов" – это гибель украинцев и разрушение инфраструктуры.
Если взять только медицинскую инфраструктуру, то на сегодняшний день российские войска уничтожили или повредили уже почти 400 учреждений здравоохранения. Это больницы, роддома, амбулатории,
– заметил Зеленский.
Глава государства добавил, что на временно оккупированных территориях Украины на Востоке и Юге – катастрофическая ситуация с доступом к медицинским услугам и лекарствам. Там не хватает даже самых простых препаратов.
"Россия принесла в Украину, в Европу такие проблемы, которые мы и представить не могли еще несколько месяцев назад. Это фактически полное отсутствие лечения для больных раком. Это крайне усложненный или полностью отсутствующий доступ к инсулину для больных сахарным диабетом. Это невозможность провести хирургические операции. Это даже просто нехватка антибиотиков!", – добавил президент.
Он подытожил, что именно такие последствия русской оккупации для части Украины, которую необходимо освободить от захватчиков. Однако украинским защитникам обязательно удастся прогнать оккупантов.
Смотрите обращение Владимира Зеленского:
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Кратко об обстреле украинских городов оккупантами
- Вечером 3 мая почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Россияне запустили не менее 18 ракет из бомбардировщиков Ту-95 или Ту-160. Они, вероятно, находились в Каспийском регионе.
- В нескольких украинских областях обстрелы повредили железнодорожную инфраструктуру. В общей сложности захватчики ударили по 6 железнодорожным станциям. К примеру, в Каменском в Днепропетровской области полностью разрушилась железная дорога.
- Во Львове тоже начались взрывы. Мэр Андрей Садовый рассказал, что в нескольких районах города начались перебои со светом. Вражеские ракеты повредили 3 электроподстанции. Также без электричества остались 2 помповые подстанции, поэтому в части города исчезло водоснабжение.
- Из-за обстрела Львова Укрзализныця задержала ряд поездов на подъезде к городу и отменила рейсы 5 пригородных поездов.
- Уже 4 мая взрывы прогремели и в центре Днепра и Черкассах. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что захватчики запустили по городу две ракеты, но одну из них обезвредили в воздухе.
- В "Укрзализныце" рассказали, что вражеская ракета уничтожила их объект инфраструктуры. Поэтому в регионе временно остановилось движение поездов.
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