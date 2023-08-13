"Предупредительным огнем": Россия принудительно остановила в Черном море двигавшееся в Измаил судно
Россия заявила, что она принудительно остановила двигавшееся в украинский Измаильский морской торговый порт судно. Речь идет о сухогрузе "Сукра Окан" под флагом Палау.
Информацию об инциденте рассказало российское минобороны 13 августа. По их данным, судно остановили на рассвете ориентировочно в 6:40 по российскому времени в юго-западной части Черного моря, пишет 24 Канал.
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Россия открывала "предупредительный огонь" по судну в Черном море
Экипаж корабля "Василий Быков" военно-морских сил России принудительно остановил в Черном море сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау, следовавшей в украинский порт Измаил,
– заявили российские пропагандисты со ссылкой на их минобороны.
Россияне сказали, что якобы судно "Сукра Окан" "не отреагировало" на требование остановиться для осмотра "перевозки запрещенных грузов".
После этого российские захватчики решили открыть "предупредительный огонь" из автоматического стрелкового оружия, чтобы принудительно остановить судно.
По их данным, для осмотра сухогруза из "Василия Быкова" подняли вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих.
По результатам радиопереговоров, судно остановило ход, "смотровая группа" высадилась на сухогруз. После завершения работы "смотровой группы" на борту "Сукра Окан" судно продолжило движение в порт Измаил,
– заявили оккупанты.
Что этому предшествовало
- 17 июля 2023 года Россия заявила о выходе из зернового соглашения. Далее в Кремле утверждали, что сочтут все суда, которые после 20 июля следуют в акватории Черного моря к украинским портам, потенциальными перевозчиками военных грузов.
- Впоследствии Кремль решил "смягчить" позицию. Оккупанты начали оправдываться за угрозы атаковать корабли в Черном море. Тогда в России заявляли, что, мол, они "должны убедиться, что судно идет с чем-то плохим, это означает запрос, осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так ли это или не так".
- Стоит добавить, что Украина заявила об открытии временных коридоров для идущих в или из портов нашей страны торговых судов. Более того, уже даже началась регистрация плавсредств. Решится ли Россия ударить по судам стран НАТО – читайте по ссылке.