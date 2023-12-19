Россия признала гибель 5 сотрудников следкома в Скадовске

Россия признала, что во время атаки Украины по временно оккупированному Скадовску погибли работники Следственного комитета России. Речь идет о пяти лицах.

РосСМИ признали, что российская ПВО на самом деле сбила не все ракеты, как ранее говорили оккупанты. Речь идет о последствиях взрывов в Скадовске 9 ноября 2023 года, пишет 24 Канал.

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Что известно о последствиях атаки в Скадовске

Российские пропагандисты написали, что пять сотрудников Следственного комитета России погибли в результате ракетного удара ВСУ по Скадовску. Их Кремль якобы "наградил" посмертно "орденами мужества". Конечно, у оккупантов принято награждать преступников.



В Скадовске погибли оккупанты / Скриншот по росСМИ

Вражеские СМИ даже назвали имена погибших в результате украинской атаки:

подполковник юстиции Дмитрий Кацуба;

майор юстиции Дмитрий Катайкин;

капитан юстиции Никита Кривцов;

два младших сержанта – Сергей Науменюк и Олег Лебедев.

Кроме того, оккупанты признали, что еще несколько сотрудников военного следствия, Росгвардии и военной полиции были якобы только ранены.



Россия показала последствия атаки ВСУ по врагу во временно оккупированном Скадовске / Скриншот по росСМИ

Что известно об атаке ВСУ по оккупантам