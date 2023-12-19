Россия признала гибель 5 сотрудников следкома в Скадовске
Россия признала, что во время атаки Украины по временно оккупированному Скадовску погибли работники Следственного комитета России. Речь идет о пяти лицах.
РосСМИ признали, что российская ПВО на самом деле сбила не все ракеты, как ранее говорили оккупанты. Речь идет о последствиях взрывов в Скадовске 9 ноября 2023 года, пишет 24 Канал.
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Что известно о последствиях атаки в Скадовске
Российские пропагандисты написали, что пять сотрудников Следственного комитета России погибли в результате ракетного удара ВСУ по Скадовску. Их Кремль якобы "наградил" посмертно "орденами мужества". Конечно, у оккупантов принято награждать преступников.
В Скадовске погибли оккупанты / Скриншот по росСМИ
Вражеские СМИ даже назвали имена погибших в результате украинской атаки:
- подполковник юстиции Дмитрий Кацуба;
- майор юстиции Дмитрий Катайкин;
- капитан юстиции Никита Кривцов;
- два младших сержанта – Сергей Науменюк и Олег Лебедев.
Кроме того, оккупанты признали, что еще несколько сотрудников военного следствия, Росгвардии и военной полиции были якобы только ранены.
Россия показала последствия атаки ВСУ по врагу во временно оккупированном Скадовске / Скриншот по росСМИ
Что известно об атаке ВСУ по оккупантам
- 9 ноября 2023 года российские оккупанты начали жаловаться на мощные взрывы во временно оккупированном Скадовске Херсонской области. Очевидцы написали о двух прилетах, однако пропагандисты так спешили заверить людей, вроде бы все хорошо, что заявили о работе "ВПО", а не "ПВО".
- Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в Скадовске прилетело по месту базирования личного состава оккупантов. Они находились в местном туристическом комплексе "Лотос".
- Сами враги заявили, что они сбили все ракеты. Однако советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что от здания, в котором были оккупанты почти ничего не осталось – только забор и ворота, а тела погибших оккупантов свозили в морг. В сети тогда написали о 15 раненых и 5 погибших врагах.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что 5 погибших оккупантов принадлежали к высшему командному составу. Кроме них, в здании был младший командный состав и рядовые.