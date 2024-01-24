У россиян нет другого выхода: как может измениться ситуация на левобережье Херсона

Российская армия не прекращает своих попыток выбить украинские подразделения с левого берега Херсонщины, несмотря на потери. И, как ни странно, такие действия захватчиков полностью обусловлены особенностями местности у села Крынки.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и лётчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил, что вблизи Кринок создана благоприятная ситуация для уничтожения личного состава агрессора и его техники.

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Что происходит на Херсонщине

Фактически, из-за особенностей местности, россияне имеют очень ограниченный выбор действий на Херсонщине: либо восстановить линию обороны вдоль Днепра, либо отойти на 15 километров от реки на свою укрепленную линию.

"Закопаться (на левом берегу Херсонщины – 24 Канал) практически невозможно. После подрыва Каховской ГЭС левый берег до сих пор насыщен водой. Грунтовые воды поднялись, и там уже со второго штыка (лопаты – 24 Канал) начинается вода", – отметил Свитан.

Именно поэтому перед российской армией сейчас стоит задача выбить Силы обороны с левобережья. Однако украинские военные, понимая намерения противника, пользуются этим для уничтожения российских подразделений.

"(На левом берегу Херсонщины - 24 Канал) создан хороший полигон для "отминусирования" российской техники и личного состава. Именно поэтому показатели (уничтожение россиян – 24 Канал) вблизи Крынок максимальны", – рассказал военный эксперт.

На всякий случай, оккупанты уже создали укрепленную линию обороны, на которую они отойдут, если Силы обороны массированно пойдут в наступление и отбросят российские подразделения с их позиций. Все зависит от замысла Главнокомандующего и наличия нужных сил и средств для форсирования Днепра.

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