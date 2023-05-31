После операции партизан в Белгородской области россияне массово бросились смотреть украинский YouTube

Последние громкие события в России, а именно атака неизвестных дронов на Москву и заход российских добровольцев в Брянскую область, показали полный крах российской информационной политики.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. Он отметил, если в начале полномасштабного вторжения она еще была единой и управляемой, то сейчас в медийной сфере России полный бардак.

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Примечательно, что после атаки дронами столицы России чиновники делали противоречивые заявления, опровергая слова друг друга.

"Хотя на самом деле это неплохо для украинцев. Такая неопределенность деморализует российское общество. Они просто не знают, как реагировать на происходящее", - отметил политолог.

Украину никогда не догоним

И в этой ситуации, когда раздаются противоречивые мнения, россияне начинают искать альтернативные источники информации.

Интересно, что после рейда в Брянской области людей с российскими паспортами, выступавших против режима Владимира Путина, кратно выросло количество просмотров украинских YouTube-каналов и телеканалов. Потому что россияне начали активно пересматривать их. И искать там информацию, потому что они ее не получали из российских СМИ,

– подчеркнул Рейтерович.

Потому даже в этом аспекте Украина осталась в полном выигрыше. Поскольку на информационном фронте для России все проиграно. И россияне откровенно об этом пишут в своих пабликах.

Игорь Рейтерович о полном провале информационной политики Кремля: смотрите видео

Россияне отмечают, что у них полностью провалена информационная политика. Мол, Украину мы в этом плане уже никогда не догоним. И нет смысла сравнивать украинских и российских журналистов, потому что украинские работают лучше.

Отсутствие координации в информационной политике, которая раньше мало-мальски была в России, окончательно добила история с атакой дронов на Москву. Ведь спикеры по этому поводу говорили, все что хотели и каждый свое,

– отметил политолог.

И стало ясно, что координация отсутствует на самой верхушке власти – в Кремле. Там не знают, как реагировать, какие спускать нарративы СМИ и блоггерам. Соответственно, в таком случае каждый из должностных лиц начинает нести то, что считает нужным.

Реакция россиян на атаку дронов на Москву

Утром 30 мая столицу России атаковали неизвестные БПЛА. Вероятно, в результате атаки прогремели взрывы в некоторых районах Москвы. А также в Подмосковье были сбиты БпЛА – якобы недалеко от резиденции Путина.

Атака дронов наделала много шума в информационном поле России и вызвала бурную реакцию пропагандистов.

Так, депутат Петр Толстой, напуганный атакой беспилотников, призвал "брать Киев". Он считает, что это единственный способ остановить обстрелы России.

Предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина атака дронов разозлила. И он снова начал ругать минобороны России из-за того, что российское военное руководство пропустило "прилеты" по Москве.

А глава Чечни Рамзан Кадыров безосновательно обвинил в атаке Украину. Также он призвал россиян "не церемониться" и отомстить.