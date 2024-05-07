В США и НАТО оценили реальность российских угроз относительно ядерного оружия

Страна-агрессор сообщила, что планирует провести учения, которые будут касаться применения ядерного оружия. Соединенные Штаты и Североатлантический альянс уже отреагировали на подобные заявления со стороны России.

Накануне представитель Пентагона назвал подобные заявления со стороны Кремля примером "безответственной риторики". По его словам, подобные возмутительные тезисы Россия уже неоднократно демонстрировала, поскольку "их видели и раньше".

Смотрите также Риски выросли: может ли Россия решиться на ядерный удар

Что говорят в НАТО

Как рассказала пресс-секретарь НАТО Фара Дахлалла, в Альянсе в ответ на объявление России о проведении учений с использованием тактического ядерного оружия заявили, что ядерная риторика со стороны страны-агрессора является опасной и безответственной. В то же время по ее словам, Североатлантический альянс продолжает "следить".

Наше коллективное сдерживание и оборона будут продолжать обеспечивать защиту каждого дюйма территории Альянса,

– подчеркнула представительница НАТО.

Чиновница также добавила, что наше государство "имеет право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН, и союзники по НАТО будут продолжать это право поддерживать". Впрочем, именно Россия начала эту незаконную войну, поэтому, по мнению спикера, она и должна ее закончить.

В США также недовольны подобными заявлениями

Спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга поддержал позицию Пентагона и добавил, что в Вашингтоне считают безответственной риторику Кремля о военных учениях с использованием тактического ядерного оружия.

В то же время Соединенные Штаты по состоянию на сейчас не видят никаких признаков подготовки к применению такого оружия в войне против Украины. В частности, не фиксируют оснований менять позиции собственных ядерных сил в ответ на эти безответственные заявления Кремля.

Риторика России – ядерная риторика – является безрассудной и безответственной на протяжении всего конфликта,

– сказал он.

Что этому предшествовало: коротко