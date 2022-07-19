Оккупанты активизировались в море в районе Крымского моста, – ВМС

В россии опасаются судьбы Крымского моста, уничтожение которого может повлиять на ход войны в Украине. Из-за этого оккупанты усиливают охрану моста через Керченский пролив.

Россия проводит боевую подготовку по обороне Крымского моста

В пресс-службе Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины 19 июля сообщили, что россия продолжает сосредоточивать усилия на охране и обороне оккупированного Крыма по морскому направлению.

На тему Испугались HIMARS, – Мусиенко объяснил увеличение количества ПВО у Крымского моста

Сообщается о проведении со стороны россиян мер боевой подготовки в районе керченского пролива по охране и обороне Крымского моста.

В кремле боятся, что Украина уничтожит Крымский мост

Благодаря Крымскому мосту, который незаконно построил и соединил свою территорию с оккупированным Крымом, россия перебрасывает резервы в Украине для продолжения военной кампании. Атаковав Украину с оккупированного Крыма, россиянам удалось временного захватить часть территорий Херсонской и Запорожской области.

Поэтому Крымский мост имеет стратегическое значение в войне и Украина не прочь его разрушить. В частности, советник министра внутренних дел Вадим Денисенко подчеркнул, что мост через Керчинский пролив точно будет разрушен.

Кстати Сможем брать под огневой контроль, – Попович сказал, на что могут направить новые ракеты HIMARS.

Об уничтожении моста высказался и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он сказал, что мост будет уничтожен, как только появится такая возможность.

Украина получила возможность уничтожить Крымский мост после получения американских систем HIMARS. Их дальность составляет 70 километров, однако в Украине ждут системы, способные поражать цель на расстоянии 300 километров.

Достойно внимания Жданов назвал два моста, ликвидация которых уничтожила бы логистику врага

Украинские разведчики уже потролили россию, имеющую техническую документацию Крымского моста. Генерал-майор Дмитрий Марченко информировал, что после получения западного оружия Крымский мост стал номер один.

После этого в россии начали проводить учения по обороне моста и даже спровоцировали ДТП. Также в районе Крымского моста фиксировали большие тучи дыма.

Угроза уничтожения Крымского моста вызвала истерику в россии. В частности, глава российского комитета по конституционному законодательству и госстроительству андрей клишас заявил, что нужно "денацифицировать" всю Украину.

Узнайте больше – россияне переживают за Крымский мост: смотрите видео