Бьются головой об стену: майор запаса предположил, чего хотят достичь россияне своими штурмами

Российские оккупанты проводят штурмовые действия на Восточном направлении, однако им не удается продвигаться. Скорее всего, захватчики намерены истощить ВСУ.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, это не наступление российских войск.

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Оккупантам не удается продвигаться

Гетьман считает, что россияне не наступают, а пытаются истощить ВСУ, чтобы усложнить наши наступательные действия. Враг ожидает, что Украина будет перебрасывать силы, которые уже готовы к наступательным действиям.

Они просто бьются головой о стену ВСУ. Кое-где им удается с огромными потерями занять районный центр. Как это было в Бахмуте, но это ложь, он не полностью занят русскими войсками. Дальше они не могут существенно продвинуться,

– объяснил он.

Майор запаса ВСУ подчеркнул, что если бы оккупанты могли продвигаться, то они бы это сделали. Россия анонсировала свое "большое наступление" уже давно, намеревалась "дойти до Запорожья и Днепра".

Военный эксперт убежден, что в скором времени начнется наступление ВСУ, которое существенно изменит ситуацию на фронте.

Гетьман о штурмовых действиях россиян: смотрите видео

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