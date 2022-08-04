россия фабрикует доказательства теракта в Еленовке: в разведке США рассказали подробности

Россия работает над фабрикацией доказательств удара по колонии в Еленовке, где были убиты украинские военнопленные. В кремле стремятся переложить ответственность на Украину.

россияне могут подбросить боеприпасы из HIMARS

Официальные лица США считают, что Россия работает над фабрикацией доказательств теракта в Еленовке. Представители американской разведки установили, что Россия пытается подбросить ложные доказательства, чтобы показать "причастность" Украины к теракту в еленовской колонии.

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Об этом журналистам на условиях анонимности рассказал официальный представитель США, знакомый с выводом разведки. Он сказал, что секретные данные разведки, уровень которых была снижена, показывают, что россияне даже могут подбросить боеприпасы из ракетно-артиллерийских систем (HIMARS).

Таким образом, россияне хотят продемонстрировать "причастность" Украины к теракту.

Чиновник добавил, что Россия, скорее всего, пойдет на такой шаг, поскольку ожидает, что независимые следователи и журналисты в конце концов получат доступ к Еленовке.

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