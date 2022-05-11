Россия пытается усилить свой слабо защищенный гарнизон на Змеином, – разведка Британии.

По состоянию на 11 мая продолжаются упорные бои за временно оккупированный остров Змеиный. Россия пытается усилить гарнизон, в то же время Вооруженные Силы Украины получают возможность уничтожить больше вражеской техники.

Об этом свидетельствуют актуальные данные британской разведки. Что еще рассказали в ведомстве – дальше.

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Новый отчет британской разведки

Наши партнеры из Великобритании рассказали о ситуации на острове Змеиный. Так, по их данным:

Бои на острове Змеиный продолжаются. Россия пытается усилить свой слабо защищенный гарнизон.

Попытки России усилить гарнизон на острове дают Украине больше возможностей для ведения боя с российскими войсками и уничтожения техники.

– говорится в их сообщении.

Украина поразила российские средства противовоздушной обороны и суда поставок с помощью беспилотников Bayraktar. Российские корабли снабжения имеют минимальную защиту в западной части Черного моря. Как сообщили в ведомстве, это произошло после потери ракетного крейсера "Москва".

Если Россия укрепит свои позиции на острове с помощью стратегических крылатых ракет, противовоздушной и береговой обороны, то страна-агрессор сможет доминировать в северо-западной части Черного моря.

Бои за остров Змеиный: коротко

Остров Змеиный атаковали с российских кораблей 24 февраля. Пограничники и вооруженные силы Украины мужественно держали оборону. После отказа сдать остров, связь с защитниками Змеиного исчезла. Остров оккупировали, наших защитников взяли в плен.

Бои за остров возобновились 26 апреля. Тогда Вооруженные Силы Украины нанесли удар по вражеским позициям на острове, уничтожив при этом вражеский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

30 апреля украинские воины снова атаковали россиян на острове. На этот раз – из воздуха. Тогда удалось уничтожить 42 рашиста, 3 зенитных установки, еще одну "Стрелу-10" и технику для связи.

1 мая защитники совершили еще одну успешную атаку на острове. Как следствие – были разбиты 3 зенитных установки и зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

2 мая к острову Змеиный подплыло два русских катера типа "Раптор". С помощью Bayraktar наши воины искусно ликвидировали вражеские суда.

Впоследствии военные из оперативного командования "Юг" продемонстрировали видео, на котором виден момент попадания в военную технику врага.

После эффективной работы украинских Bayraktar TB2 по враждебным позициям на временно оккупированной территории россияне начали спасательную операцию на остров.

Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ, сейчас у острова идут авиационные баталии. Участие в воздушных боях принимают десятки самолетов. Наши герои сообщают, что в акватории Черного моря россияне понесут потери как в своих "островных" силах, так и на судах.

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