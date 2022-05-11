Россия пытается усилить свой слабо защищенный гарнизон на Змеином, – разведка Британии.
11 мая 2022 , 08:32Читати новину українською
По состоянию на 11 мая продолжаются упорные бои за временно оккупированный остров Змеиный. Россия пытается усилить гарнизон, в то же время Вооруженные Силы Украины получают возможность уничтожить больше вражеской техники.
Об этом свидетельствуют актуальные данные британской разведки. Что еще рассказали в ведомстве – дальше.
Читайте также Российские военные командиры едут в Украину и здесь умирают, – британская разведка
Новый отчет британской разведки
Наши партнеры из Великобритании рассказали о ситуации на острове Змеиный. Так, по их данным:
- Бои на острове Змеиный продолжаются. Россия пытается усилить свой слабо защищенный гарнизон.
Попытки России усилить гарнизон на острове дают Украине больше возможностей для ведения боя с российскими войсками и уничтожения техники.
– говорится в их сообщении.
- Украина поразила российские средства противовоздушной обороны и суда поставок с помощью беспилотников Bayraktar. Российские корабли снабжения имеют минимальную защиту в западной части Черного моря. Как сообщили в ведомстве, это произошло после потери ракетного крейсера "Москва".
- Если Россия укрепит свои позиции на острове с помощью стратегических крылатых ракет, противовоздушной и береговой обороны, то страна-агрессор сможет доминировать в северо-западной части Черного моря.
Бои за остров Змеиный: коротко
- Остров Змеиный атаковали с российских кораблей 24 февраля. Пограничники и вооруженные силы Украины мужественно держали оборону. После отказа сдать остров, связь с защитниками Змеиного исчезла. Остров оккупировали, наших защитников взяли в плен.
- Бои за остров возобновились 26 апреля. Тогда Вооруженные Силы Украины нанесли удар по вражеским позициям на острове, уничтожив при этом вражеский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".
- 30 апреля украинские воины снова атаковали россиян на острове. На этот раз – из воздуха. Тогда удалось уничтожить 42 рашиста, 3 зенитных установки, еще одну "Стрелу-10" и технику для связи.
- 1 мая защитники совершили еще одну успешную атаку на острове. Как следствие – были разбиты 3 зенитных установки и зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".
- 2 мая к острову Змеиный подплыло два русских катера типа "Раптор". С помощью Bayraktar наши воины искусно ликвидировали вражеские суда.
- Впоследствии военные из оперативного командования "Юг" продемонстрировали видео, на котором виден момент попадания в военную технику врага.
- После эффективной работы украинских Bayraktar TB2 по враждебным позициям на временно оккупированной территории россияне начали спасательную операцию на остров.
- Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ, сейчас у острова идут авиационные баталии. Участие в воздушных боях принимают десятки самолетов. Наши герои сообщают, что в акватории Черного моря россияне понесут потери как в своих "островных" силах, так и на судах.
Интересно – Путин так и не показал свой самолет судного дня: смотрите видео