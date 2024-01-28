Россия расконсервировала редкие советские пушки М-46

Российские оккупанты начали использовать редкие советские пушки М-46 калибра 130 миллиметров. Это нестандартный для сухопутной армии России миллиметр.

В сети появились фото, которые демонстрируют, что Россия расконсервировала советские пушки М-46 калибра 130 миллиметров.

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Что известно о пушках М-46

Пушки М-46 производились с 1946 по 1950 годы. Они имеют нестандартный для сухопутных войск армии России калибр 130 миллиметров. Согласно The Military Balance 2023, на хранении россияне имели всего 350 пушек этого типа.

: масса– около 7, 7 тонны, заявленная дальность стрельбы – до 27 километров обычным осколочно-фугасным снарядом и 37 километров при использовании активно-реактивных снарядов.

Вероятно, оккупанты решили расконсервировать свои М-46 из-за высокого уровня потерь от контрбатарейного огня ВСУ и из-за заявленного показателя дальности стрельбы этих пушек.

Однако журналисты Defense Express заметили, что из-за нестандартности калибра возникает вопрос, откуда россияне могли взять 130-мм выстрелы в М-46.

С одинаковой вероятностью можно предположить, что россияне под эти пушки нашли снаряды в собственных запасах, да и то, что России пришлось у кого-то брать 130-мм боеприпасы,

– отметили в Defense Express.

Оккупанты могли взять снаряды у КНДР

Издание Defense Express считает, что россияне могли попросить снаряды к М-46 в Северной Корее. Тем более согласно The Military Balance 2023, КНДР имеет такие же М-46, и сразу три типа САУ калибра 130-мм – M-1975, M-1981 и M-1991.

Напомним, что раньше разведка Великобритании поделилась фото, которые свидетельствуют о том, что российские суда загружаются в порту КНДР.