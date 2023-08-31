Прибыло несколько дней назад: Буданов подтвердил размещение ядерного оружия в Беларуси

Россия все-таки разместила на территории Беларуси свое тактическое ядерное оружие. В то же время Кирилл Буданов заявил, что не верит в то, что Кремль планирует его использовать.

Путин еще в июне сообщал, что первые российские тактические ядерные заряды уже находятся на территории Беларуси. Однако в интервью Натальи Мосийчук глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что первые ядерные боеголовки прибыли в Беларусь всего несколько дней назад.

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Кремль сдержал обещание

На фоне фронтовых неудач и провалов Россия планирует активизировать свою традиционную страшилку ядерным оружием, которое именно с этой целью все-таки начала размещать на территории соседней страны, считает Буданов. В то же время, он сомневается, что Путин планирует его использовать. Глава ГУР заявил, что угрозы применения ядерки – это часть "большой геополитической игры". Кроме того, он подчеркнул, что "это средство и ядерного сдерживания, и средство повышения ставок".

Белорусы не понимают в ядерке

Перед тем как поставить первые ядерные заряды в Беларусь, в стране проходили масштабные тренировки с ядерными имитаторами. Буданов рассказал, что ему в руки попали документы, в которых говорилось о результатах этих учений. Они оказались далеко не утешительными для нашего врага.

Так, российское главное управление признало, что, по результатам тренировок с ядерными имитаторами для системы "Искандер", Беларусь абсолютно не готова к эксплуатации этого вооружения. Самый высокий результат белорусы показали во владении техникой типа "Точка У".

Ядерное оружие в Беларуси