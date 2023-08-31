Прибыло несколько дней назад: Буданов подтвердил размещение ядерного оружия в Беларуси
Источник:ТСН
Россия все-таки разместила на территории Беларуси свое тактическое ядерное оружие. В то же время Кирилл Буданов заявил, что не верит в то, что Кремль планирует его использовать.
Путин еще в июне сообщал, что первые российские тактические ядерные заряды уже находятся на территории Беларуси. Однако в интервью Натальи Мосийчук глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что первые ядерные боеголовки прибыли в Беларусь всего несколько дней назад.
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Кремль сдержал обещание
На фоне фронтовых неудач и провалов Россия планирует активизировать свою традиционную страшилку ядерным оружием, которое именно с этой целью все-таки начала размещать на территории соседней страны, считает Буданов. В то же время, он сомневается, что Путин планирует его использовать. Глава ГУР заявил, что угрозы применения ядерки – это часть "большой геополитической игры". Кроме того, он подчеркнул, что "это средство и ядерного сдерживания, и средство повышения ставок".
Белорусы не понимают в ядерке
Перед тем как поставить первые ядерные заряды в Беларусь, в стране проходили масштабные тренировки с ядерными имитаторами. Буданов рассказал, что ему в руки попали документы, в которых говорилось о результатах этих учений. Они оказались далеко не утешительными для нашего врага.
Так, российское главное управление признало, что, по результатам тренировок с ядерными имитаторами для системы "Искандер", Беларусь абсолютно не готова к эксплуатации этого вооружения. Самый высокий результат белорусы показали во владении техникой типа "Точка У".
Ядерное оружие в Беларуси
- В марте 2023 года Путин сообщил, что планирует разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси в ответ на решение Великобритании предоставить Украине боеприпасы с обедненным ураном. Также глава Кремля заявил, что размещение оружия должно завершиться 7 – 8 июля. В июне он сказал, что оружие начало прибывать на место назначения. В ГУР опровергли заявление Путина.
- 22 июля авторитетное американское издание написало, ссылаясь на разведку США, что "нет оснований сомневаться" в заявлении российского диктатора Владимира Путина о перемещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси.
- 29 августа министр обороны Украины Алексей Резников выразил сомнение в наличии на территории Беларуси российской ядерки. Он отметил, что у Минобороны нет подтверждения этой информации. Кроме того, Резников подчеркнул, что переброска этого вооружения в Беларусь – большой риск для независимости Минска.