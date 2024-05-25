Враги показали, как сбрасывали авиабомбы в направлении Белгорода

Российский провоенный телеграм-канал показал, как страна-агрессор сбрасывает авиабомбы в сторону Украины через Белгород. Враги показали сброс 4 унифицированных межвидовых планировочных боеприпасов (УМПБ).

Во вражеском телеграм-канале заверили, что якобы четвертый боеприпас также "раскрылся". Однако россияне не отметили, когда именно состоялся сброс. Это могло случиться даже в день взрыва в многоэтажке в Белгороде, пишет 24 Канал.

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В сети опубликовали фото сброса авиабомб в направлении Белгорода

УМПБ летит "наказывать террористов и сторонников преступного режима". Количество применений этого боеприпаса с каждым днем "растет", а точность и дальность сброса "приятно поражает",

– абсолютно цинично заявили враги.

Они не отметили, ни дату, ни территорию, откуда атаковали Украину.



Во вражеском телеграм-канале показали сброс авиабомб

И в одном из российских телеграмм-каналов написали, что 4 авиабомбы российские террористы сбросили в направлении Белгорода. Ведь они выяснили, что оружие сбросили в районе села Гостищево Яковлевского городского округа.



Россияне сбрасывают бомбы перед Белгородом / Карты из телеграм-канала

Также российские журналисты выяснили, откуда именно запустили боеприпасы вражеские войска.

Откуда россияне сбрасывают бомбы: смотрите на карте

Россия регулярно атакует Белгородскую область

СМИ писали, что только в марте – апреле 2024 года над Белгородской областью российские истребители "потеряли" 20 боеприпасов, которыми планировали атаковать Украину.

11 мая разведка Великобритании объяснила, что эти случаи указывают на непрерывную неспособность России успешно применять боеприпасы по определенным целям.

Уже 12 мая в Белгороде взрыв снес целый подъезд 9-этажки на улице Щорса. Тогда российское минобороны заявило, что подъезд повредил сбитый "фрагмент одной из сбитых украинских ракет". Гладков заявил, что якобы в здание попал "снаряд ВСУ".

В то же время в Defence Express заявили, проанализировав фото и видео, что обстрел не мог произойти из Украины, ведь ракета прилетела из России. Подробнее читайте здесь.

20 апреля 2023 года над Белгородом с российского истребителя упала авиабомба. После этого российские журналисты писали, что губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков договорился с минобороны России, чтобы их самолеты не сбрасывали авиабомбы над регионом. Однако журналисты предполагают, что с начала наступления россиян на Харьковщине эта договоренность могла потерять силу.