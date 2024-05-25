Враги показали, как сбрасывали авиабомбы в направлении Белгорода
Российский провоенный телеграм-канал показал, как страна-агрессор сбрасывает авиабомбы в сторону Украины через Белгород. Враги показали сброс 4 унифицированных межвидовых планировочных боеприпасов (УМПБ).
Во вражеском телеграм-канале заверили, что якобы четвертый боеприпас также "раскрылся". Однако россияне не отметили, когда именно состоялся сброс. Это могло случиться даже в день взрыва в многоэтажке в Белгороде, пишет 24 Канал.
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В сети опубликовали фото сброса авиабомб в направлении Белгорода
УМПБ летит "наказывать террористов и сторонников преступного режима". Количество применений этого боеприпаса с каждым днем "растет", а точность и дальность сброса "приятно поражает",
– абсолютно цинично заявили враги.
Они не отметили, ни дату, ни территорию, откуда атаковали Украину.
Во вражеском телеграм-канале показали сброс авиабомб
И в одном из российских телеграмм-каналов написали, что 4 авиабомбы российские террористы сбросили в направлении Белгорода. Ведь они выяснили, что оружие сбросили в районе села Гостищево Яковлевского городского округа.
Россияне сбрасывают бомбы перед Белгородом / Карты из телеграм-канала
Также российские журналисты выяснили, откуда именно запустили боеприпасы вражеские войска.
Откуда россияне сбрасывают бомбы: смотрите на картеОбратите внимание! 20 апреля 2023 года над Белгородом с российского истребителя упала авиабомба. После этого российские журналисты писали, что губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков договорился с минобороны России, чтобы их самолеты не сбрасывали авиабомбы над регионом. Однако журналисты предполагают, что с начала наступления россиян на Харьковщине эта договоренность могла потерять силу.
Россия регулярно атакует Белгородскую область
- СМИ писали, что только в марте – апреле 2024 года над Белгородской областью российские истребители "потеряли" 20 боеприпасов, которыми планировали атаковать Украину.
- 11 мая разведка Великобритании объяснила, что эти случаи указывают на непрерывную неспособность России успешно применять боеприпасы по определенным целям.
- Уже 12 мая в Белгороде взрыв снес целый подъезд 9-этажки на улице Щорса. Тогда российское минобороны заявило, что подъезд повредил сбитый "фрагмент одной из сбитых украинских ракет". Гладков заявил, что якобы в здание попал "снаряд ВСУ".
- В то же время в Defence Express заявили, проанализировав фото и видео, что обстрел не мог произойти из Украины, ведь ракета прилетела из России. Подробнее читайте здесь.