Горели три квартиры: Россия сбросила авиабомбу на многоэтажку в Купянске
Источник:ГСЧС
Ночью оккупанты атаковали Харьковскую область. Россияне сбросили авиабомбу на многоэтажку в Купянске.
В результате удара агрессора есть разрушения в 5-этажном жилом доме. Вспыхнул пожар.
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Что уже известно о последствиях атаки
Ночью 12 марта российская авиация сбросила управляемую авиабомбу на жилой район Купянска Харьковской области. В результате вражеского удара произошли разрушения в 5-этажном жилом доме. Также в результате взрыва возникло несколько очагов возгорания.
Горели три квартиры с первого по третий этажи в одном подъезде и еще одно помещение в другом подъезде здания,
– сообщили в ГСЧС.
Последствия удара по Купянску / Фото ГСЧС
Общая площадь пожаров составила 150 квадратных метров. По состоянию на 04:15 огонь удалось потушить.
Спасатели обследовали поврежденное здание, жертв и пострадавших не обнаружено,
– отметили в ГСЧС.
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Оккупанты продолжают террор Харьковщины
- Днем 11 марта глава ОВА сообщал, что Волчанская громада Чугуевского района, Купянщина и Харьковский район снова под вражескими обстрелами.
- Так, около 13:30 под обстрелом был Волчанск. получила ранения 70-летняя женщина. Повреждены 8 частных домов.
- После 13:00 оккупанты обстреляли Глушковку Купянского района. Предварительно, трое раненых гражданских мужчин. Их госпитализировали.
- Также россияне нанесли удары зенитными управляемыми ракетами ЗРК С-300 по селу Кутузовка Харьковского района. К счастью, обошлось без пострадавших.