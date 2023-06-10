Россия снова атаковала эвакуационные группы в Херсоне: пострадали полицейские, 16-летняя девушка
Источник:Национальная полиция
Россия снова цинично целилась в эвакуационные группы на подтопленных территориях Херсона. В этот раз пострадали трое полицейских и мирные жители.
В полиции рассказали, что российские захватчики цинично целились в эвакуационные группы. Об обстреле стало известно ориентировочно в 13:55 10 июня.
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Россия снова атаковала Херсон
Российские войска обстреляли населенные пункты Бериславского и Херсонского районов из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, авиации и беспилотников,
– заявили в полиции.
По их данным, в результате авианалета оккупантов есть повреждения в:
- городе Берислав;
- селе Змиевка;
- селе Новоберислав.
Известно, что там в результате взрывов управляемых бомб повреждены жилые дома.
Кроме того, в селе Тягинка россияне:
- тяжело ранили 64-летнего местного жителя;
- повредили ангары;
- сбросили боеприпасы с дрона и травмировали двух полицейских.
В областном центре российские военные в очередной раз атаковали микрорайон Корабел, откуда идет эвакуация местных жителей, а также центр города, ранена 16-летняя девушка и работник полиции,
– заявили правоохранители.
По их данным, в Херсоне повреждены многоэтажные и частные дома. Там после попадания снарядов возникли пожары.
Россия атаковала Херсон / Фото полиции
Предыдущие обстрелы Херсона: коротко
- Россия продолжает цинично обстреливать Херсон, несмотря на затопление, возникшее из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции.
- Именно поэтому местные власти призвали волонтеров с лодками не ехать в областной центр Херсонщины. Ведь в городе постоянные российские обстрелы и ухудшение ситуации. В областной военной администрации уверяли, что по состоянию на утро 9 июня сил было достаточно, чтобы спасать людей и животных с затопленных территорий.
- Буквально утром 10 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что захватчики снова обстреляли Корабельный район Херсона, когда там проводилась эвакуация. К сожалению, ранены двое волонтеров: 52-летний и 25-летний мужчины, которые помогали местным выезжать из подтопленных районов.
- Перед этим вечером 9 июня Россия снова атаковала Херсон во время эвакуации мирных жителей. Тогда получили ранения три человека, среди которых один – несовершеннолетний.