Координаты белорусских хранилищ для ядерного оружия давно известны: США имеют сценарий реагирования

Кремль заявил о планах размещения своего ядерного оружия на территории Беларуси. В первую очередь такие действия свидетельствуют о психологическом гибридном давлении.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности Фонда деминициативы имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко. Он подчеркнул, что США постоянно показывает своим союзником, что у них есть механизмы и средства противодействия российскому ядерному шантажу.

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Однако не стоит исключать возможность того, что "российский вождь сойдет с ума окончательно и может быть принято максимально неадекватное решение", отметил Жовтенко.

США готовы к любому сценарию

По словам эксперта, реакция Соединенных Штатов Америки показывает, что они абсолютно готовы к любому развитию событий. К тому же, в 2022 году после активизации российских ядерных угроз Америка вместе с союзниками по НАТО провела несколько военных учений, связанных с их действиями по сдерживанию ядерной угрозы со стороны России.

Одни из учений были проведены в Европе, чтобы обеспечить спокойствие и уверенность в безопасности европейских союзников США по НАТО, другие военные учения были проведены на северном фланге,

– добавил спикер.

Он также упомянул информацию, подтверждающую продолжение подобной подготовки. Американский стратегический бомбардировщик B-52 прилетел к северным границам России. Своим пребыванием вблизи Санкт-Петербурга он вызвал феерическую реакцию в России.

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О движении ядерки будут знать раньше времени

По словам Жовтенко, находящиеся на восточном фланге европейские союзники США по НАТО будут в этой ситуации просить для себя дополнительных мер безопасности. Возможно, речь будет о дополнительных тренировках в воздушном пространстве, совместные патрули военно-воздушных сил членов НАТО, возможно, будут дополнительно размещены элементы противовоздушной обороны.

Поэтому, в конце концов, появление российского ядерного оружия на территории Беларуси для США не требует корректировки стратегических планов. Американцы понимают, что россияне, скорее всего, будут использовать те хранилища для ядерных боеприпасов, которые были построены на белорусской территории еще во времена СССР. Эти координаты давно известны еще со времен холодной войны,

– подчеркнул эксперт.

Поэтому Пентагон достаточно спокойно реагирует на подобные заявления россиян и постоянно мониторит движение российского ядерного оружия. О подготовке и размещении ее на территории Беларуси будет известно заранее.

Жовтенко сообщил, что это потребует от американцев внести дополнительные цели для уничтожения на территории Республики Беларусь и внести соответствующие координаты дополнительно в ракеты "Томагавк" или в полетные планы самолетов F-35 или F-22, уже сейчас фактически находящихся по всей протяженности восточного фланга. НАТО.

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