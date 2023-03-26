Про це 24 Каналу розповів експерт з міжнародної безпеки Фонду демініціативи імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко. Він наголосив, що США постійно показує своїм союзником, що в них є механізми і засоби протидії російському ядерному шантажу.

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Однак не варто відкидати можливість того, що "російський вождь здуріє остаточно і може бути прийняте максимально неадекватне рішення", зауважив Жовтенко.

США готові до будь-якого сценарію

За словами експерта, реакція Сполучених Штатів Америки показує, що вони абсолютно готові до будь-якого розвитку подій. До того ж у 2022 році після активізації російських ядерних погроз Америка разом із союзниками по НАТО провела кілька військових навчань, пов'язаних з їхніми діями щодо стримування ядерної загрози з боку Росії.

Одні з навчань були проведені в Європі, аби забезпечити спокій і впевненість в безпеці європейських союзників США по НАТО, другі військові навчання були проведені на північному фланзі,

– додав спікер.

Він також згадав інформацію, що підтверджує продовження подібної підготовки. Американський стратегічний бомбардувальник B-52 прилетів до північних кордонів Росії. Своїм перебуванням поблизу Санкт-Петербурга він викликав феєричну реакцію в Росії.

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Про рух ядерки знатимуть завчасно

За словами Жовтенка, європейські союзники США по НАТО, які перебувають на східному фланзі, будуть в цій ситуації просити для себе додаткових заходів безпеки. Можливо, мовитиметься про додаткові тренування у повітряному просторі, спільні патрулі військово-повітряних сил членів НАТО, можливо, будуть додатково розміщені елементи протиповітряної оборони.

Тому зрештою поява російської ядерної зброї на території Білорусі для США не вимагає коригування стратегічних планів. Американці розуміють, що росіяни скоріше за все будуть використовувати ті сховища для ядерних боєприпасів, які були побудовані на білоруській території ще в часи СРСР. Ці координати давно відомі ще з часів холодної війни,

– наголосив експерт.

Тому Пентагон досить спокійно реагує на подібні заяви росіян і постійно моніторить рух російської ядерної зброї. Про підготовку та розміщення її на території Білорусі буде відомо наперед.

Жовтенко повідомив, що це вимагатиме від американців внести додаткові цілі для знищення на території Республіки Білорусь і внести відповідні координати додатково в ракети "Томагавк" або в польотні плани літаків F-35 чи F-22, які вже зараз фактично перебувають по всій протяжності східного флангу НАТО.

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