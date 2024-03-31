Россия сомневается в Крымском мосту: какой у нее план "Б"

Россияне продолжают восстанавливать железную дорогу в районе Донецка, которая, по сообщениям аналитиков, должна дублировать Крымский мост. Таким образом оккупанты и расширяют свою логистику, и готовят план "Б".

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий. Оккупанты не исключают, что с Крымским мостом им придется окончательно попрощаться.

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Чем россияне заменили Крымский мост

По словам Дикого, пропускная способность моста уменьшена в разы. Оккупанты очень осторожно им пользовались, в первую очередь его железной дорогой. Россия смогла частично компенсировать мост большими десантными кораблями.

"Они их начали гонять в качестве грузовых паромов", – объяснил он.

Впрочем, и большие десантные корабли украинские защитники успешно уничтожают и повреждают. Так, потоплены или выведены из строя треть кораблей Черноморского флота. Одна из последних успешных атак состоялась на ВДК "Ямал" и "Азов".

Поэтому россияне понимают, что и эту логистическую цепь они могут потерять.

Поэтому план "Б" имеется, но мне кажется, что он в первую очередь не о Крымском мосте, а об их группировке в Донецкой и Запорожской областях. Нынешние железнодорожные линии проходят очень близко к линии фронта. Мы можем их доставать практически из любой точки. А россияне очень полагаются на железную дорогу в своей военной логистике,

– отметил Дикий.

Напомним, что впервые Крымский мост был поражен в октябре 2022 года. Там произошел взрыв. Два участка переправы были разрушены до основания.

Во второй раз взрывы произошли в июле 2023 года. Кроме повреждения дорожного покрытия писали и о разрушении опор.

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