Что известно о российском БПЛА "Скальпель" и почему он может заменить "Ланцет"
Источник:Defence Express
В России конструкторское бюро "Восток" разработало дрон-камикадзе под названием "Скальпель". Представители компании заявили, что находятся в постоянном диалоге с российскими военными по поводу технических требований к этому БПЛА.
Разработка "Востока" очень похожа на ударный беспилотник от компании Zala. В настоящее время "Скальпель" проходит лётные испытания.
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Что россияне говорят о "Скальпеле"
Пропагандистские СМИ страны-агрессорки сообщили, что разработчики этого дрона уже получили заявки от нескольких подразделений оккупационной армии.
Основные характеристики БпЛА "Скальпель" по версии россиян:
- максимальная дальность полета до 40 километров;
- взлетный вес до 10,5 килограммов;
- крейсерская скорость до 120 километров;
- наличие отсека полезной нагрузки диаметром 125 миллиметров и 650 миллиметров длиной;
- возможность оснащения разными боевыми частями общим весом до 5 килограммов.
Этот беспилотник запускается из катапульты. Время баражирования такого БПЛА не разглашается. Его аэродинамическая форма с двойными Х-образными крыльями подражает "Ланцету".К слову, "Скальпель" и "Ланцет" не являются уникальными разработками оккупантов. Россияне попытались по форме скопировать израильские БПЛА от компании UVision.
Чем этот дрон отличается от "Ланцета"
Разработчики заявили, что "Скальпель" будет отличаться от "Ланцета" якобы "более доступной ценой", однако стоимость обоих дронов не разглашается. По сравнению с "Ланцетом-3" новый БПЛА имеет большую крейсерскую скорость (разница в 10 километров в час) и большую полезную нагрузку (дополнительные 2 килограмма).
Оккупанты признают, что иностранное происхождение будут иметь "некоторые компоненты". Как предполагает издание, существует максимально высокая вероятность того, что все основные системы "Скальпеля" будут иностранными. Отмечается, что российские захватчики используют в своих дронах гражданскую электронику, поставки которой очень тяжело остановить с помощью санкционной политики.
Что известно о других вражеских дронах
- Недавно Олег Жданов сообщил, что оккупанты начали создавать "Шахеды". По мнению военного эксперта, российские модели могут быть опаснее иранских, потому что захватчики решили ускорить производство и облегчить конструкцию.
- Ранее руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что из-за санкций против Ирана Россия может потерять возможность получать от Тегерана дроны-камикадзе. Опасаясь этого, страна-агрессорка пытается наладить собственное производство ударных беспилотников.
- Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты используют не только "Ланцеты" и "Шахеды". В арсенале захватчиков также есть Mohajer-6, "Форпост", "Орлан-10".