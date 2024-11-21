Оттуда могли запустить межконтинентальную ракету: где расположен Капустин Яр

Россия атаковала Украину ракетами различных типов. В частности, предполагают, что она также запустила одну из них с ракетного полигона Капустин Яр.

Предполагают, что с этого полигона агрессор запустил межконтинентальную ракету. О том, где расположен Капустин Яр, рассказывает 24 Канал.

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Самый престижный полигон

Капустин Яр считается самым престижным испытательным полигоном России. Он расположен в Астраханской области.

Официально Воздушные силы подтвердили пуск межконтинентальной ракеты из Астраханской области. По данным мониторинговых каналов, это могла быть новая российская ракета РС-26 "Рубеж" средней дальности с очень большой скоростью и страшной ударной силой, что эквивалентно трем ракетам "Искандер-М".

Расстояние от Днепра до Капустиного Яра 893 километра.



Где Капустин Яр на карте / Скриншот 24 Канала

Именно на этом полигоне в апреле 2024 года проводили испытания межконтинентальной баллистической ракеты.

Украина атаковала этот полигон ранее. Это стало второй атакой нашего государства на космические объекты России.

Утром 21 ноября Россия поднимала в воздух бомбардировщики Ту-95МС. Она запускала ракеты по Украине. Взрывы прогремели на Полтавщине и в Днепре.