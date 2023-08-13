Россия открыла огонь по грузовому кораблю: Маломуж предположил, какой будет реакция мира

Россия начала воплощать свои угрозы в отношении гражданских судов в Черном море. Военный корабль оккупантов заблокировал движение греческому торговому судну с применением оружия.

Своими мыслями об этом инциденте с 24 Каналом поделился генерал украинской армии и глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж. Он считает, что действия России нарушают международное право и страна-агрессор может быть привлечена к ответственности.

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Что известно об огне России в сторону гражданского судна

Утром 13 августа военный корабль оккупантов "Василий Быков" принудительно остановил судно "Сукра Окан", которое шло под флагом Палау в направлении украинского Измаила. Для того чтобы остановить сухогруз, Россия применила автоматическое оружие и угрозы экипажа уничтожением.

Этих действий достаточно для того, чтобы квалифицировать их как акт террора, несмотря на то, что после проведения "проверки" российские военные пропустили судно в Измаил.

"Если исходить из международного морского права, то все суда имеют право на свободное передвижение в нейтральных водах. Россия не имела права вмешиваться в маршрут судна, а тем более угрожать ему нанесением огневых ударов", – объяснил Маломуж.

Какой должна быть реакция на эту провокацию

Поскольку судно направлялось в порт Измаил, Украина имеет право обратиться в международный суд, международную организацию морского права и ООН по поводу нарушения Россией международного права. Непосредственным владельцем "Сукра Окан" является Греция, страна-член НАТО и Евросоюза.

"Соответственно применение оружия против греческого судна является нарушением прав Греции. Если и НАТО, и Евросоюз отреагируют на эту ситуацию, можно надеяться созыва Генеральной ассамблеи ООН для рассмотрения этого вопроса", – предположил генерал.

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По мнению Маломужа, нужно не только осудить такие действия страны-агрессора, но и дать им соответствующую юридическую оценку. Кроме того, нужно поставить вопрос о предстоящих движениях грузовых судов в Черном море под международным контролем.

"Для того чтобы прекратить российский террор, хорошей практикой может стать сопровождение грузовых судов военными кораблями нейтральных стран или странами-членами НАТО", – уверен военный.

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