Впервые за много лет: Россия начала строить военные базы на границе с НАТО

Россия граничит с Финляндией, которая, несмотря на многочисленные угрозы, недавно стала членом НАТО. Страна-агрессорка начала обустраивать на финской границе военные базы своей техники.

Россия вблизи финской границы построила большие ангары для обслуживания и хранения техники. Она построила эти сооружения на территории гарнизона Алакуртти и военного состава в Петрозаводске.

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Россия неоднократно угрожала Финляндии

При этом значительная часть техники из Петрозаводска перебрасывается на войну с Украиной.

Россия годами не инвестировала в развитие пограничной военной инфраструктуры. Именно этот строительный проект – первый ощутимый признак того, что государство-агрессорка снова начало это делать.



Россия возводит ангары у финской границы / Фото Planet Labs PBC

В то же время Россия постоянно угрожала ответить на членство Финляндии и Швеции в НАТО.

В то же время, еще в декабре прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия планирует усилить свои вооруженные силы вблизи финской границы.

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