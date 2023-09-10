Впервые за много лет: Россия начала строить военные базы на границе с НАТО
Источник:Yle
Россия граничит с Финляндией, которая, несмотря на многочисленные угрозы, недавно стала членом НАТО. Страна-агрессорка начала обустраивать на финской границе военные базы своей техники.
Россия вблизи финской границы построила большие ангары для обслуживания и хранения техники. Она построила эти сооружения на территории гарнизона Алакуртти и военного состава в Петрозаводске.
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Россия неоднократно угрожала Финляндии
При этом значительная часть техники из Петрозаводска перебрасывается на войну с Украиной.
Россия годами не инвестировала в развитие пограничной военной инфраструктуры. Именно этот строительный проект – первый ощутимый признак того, что государство-агрессорка снова начало это делать.
Россия возводит ангары у финской границы / Фото Planet Labs PBC
В то же время Россия постоянно угрожала ответить на членство Финляндии и Швеции в НАТО.
В то же время, еще в декабре прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия планирует усилить свои вооруженные силы вблизи финской границы.
Финляндия – Россия: напряжение в отношениях двух государств
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