Полигон для бытовых отходов: россияне вывозят свой мусор на оккупированную Луганщину

В этом месяце появились сообщения о том, что россияне сознательно вредят экологии украинских городов, свозя на оккупированные территории свой мусор. В то же время, так называемая "власть", поставленная захватчиками, не способна помочь жителям в решении их проблем.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко. Он подчеркнул, что оккупанты не способны эффективно управлять украинскими городами и обеспечивать потребности их жителей.

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Оккупанты портят экологию Луганщины

На оккупированных территориях некому работать. Оккупационным властям не хватает средств, чтобы обеспечивать минимальные потребности местных жителей.

"Россияне не успевают вывозить мусор, который накапливают люди, а также строительный мусор. Что-то пытаются убирать только в центральных частях городов, а в окрестностях скапливаются большие свалки", – рассказал Власенко.

Из-за этих кучи мусора на оккупированных территориях существенно увеличилось количество крыс и клопов, с которыми оккупационные власти также не в состоянии справиться. Вдобавок к этому, в отдельных городах Луганщины есть проблема с доступом к воде: например, в Северодонецке в результате длительных боевых действий была разрушена канализационная система.

Роман Власенко об экологической катастрофе на оккупированных территориях: смотрите видео

Совокупность этих факторов оказывает негативное влияние на жизнь людей на оккупированных территориях. Поэтому увеличивается количество больных, а нормальную медицинскую помощь на оккупированной территории получить очень трудно.

"Также в этом месяце появилась информация, что Россия свозит мусор из своих городов на оккупированные территории Украины, в том числе и в Луганскую область, которая становится полигоном бытовых отходов для российских городов", – констатировал чиновник.

Что происходит на оккупированных территориях

Украинцы продолжают оказывать активное и пассивное сопротивление оккупантам, временно контролирующим наши территории. При первой же возможности местные готовы обезвреживать врагов, и россияне знают, что их ждет и почему украинцы не рады им.

Вдобавок, на оккупированных территориях действует сеть проукраинских активистов, постоянно собирающих информацию и помогают ВСУ уничтожать врага. В ответ на сопротивление оккупанты усиливают репрессии, но таким образом лишь подчеркивают незаконность своей власти.

Даже не имея возможности эффективно управлять захваченными территориями, Россия пытается провести там выборы для того, чтобы утвердить свою фальшивую "легитимность". Такое масштабное публичное мероприятие поможет СБУ выявить коллаборантов на оккупированных территориях.