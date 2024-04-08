Впрочем, если теракт в стране-агрессоре таки произойдет – Кремль так же будет обвинять во всем Украину. Об этом 24 Каналу рассказала российский оппозиционер и политический аналитик Ольга Курносова, отметив, что тогда российским властям придется придумать более убедительные "аргументы".
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"Они (российские власти – 24 Канал) возьмут паузу просто потому, что сейчас никто не верит в этот "украинский след". Поэтому если им делать что-то, если они снова будут пытаться свалить все на Украину, то этот "украинский след" им надо будет прописывать гораздо лучше, чем сейчас", – сказала российская оппозиционерка.
Могла ли фсб подставить Путина терактом в "Крокусе"
Существует версия, что фсб позволила устроить теракт в "Крокус Сити Холл", чтобы таким образом подставить Путина. Однако Курносова убеждена, что эта версия не соответствует действительности. Так, если бы она реально имела место, то Путин уже давно "заболел бы и его отправили бы в отпуск".
Давайте смотреть на вещи реально. На мой взгляд, Путин пока еще держит все под своим контролем,
– подытожила российская оппозиционерка.
Как Путин использует теракт под Москвой
- В России заявили якобы после теракта в Подмосковье резко возросло количество желающих подписать контракт и пойти воевать. Впрочем, в Офисе Президента заверили, что эта информация не соответствует действительности.
- Политолог Борис Тизенгаузен убежден, что путинский план поднять волну на фоне предстоящей мобилизации и поощрить россиян идти на фронт провалился. Ведь основной мотиватор для них – деньги, а отнюдь не какая-то национальная идея или месть.
- Кроме того, кремлевский диктатор использовал теракт, чтобы показать миру якобы Россия является "жертвой" терроризма и вызвать сочувствие. Но несмотря на все усилия Кремлю не удалось сдвинуть мысли мирового сообщества в положительную для себя сторону.