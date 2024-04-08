Утім, якщо теракт у країні-агресорці таки відбудеться – Кремль так само звинувачуватиме у всьому Україну. Про це 24 Каналу розповіла російська опозиціонерка та політична аналітикиня Ольга Курносова, зазначивши, що тоді російській владі доведеться вигадати переконливіші "аргументи".

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"Вони (російська влада – 24 Канал) візьмуть паузу просто через те, що зараз ніхто не вірить у цей "український слід". Тож якщо їм робити щось, якщо вони знову намагатимуться звалити все на Україну, то цей "український слід" їм треба буде прописувати набагато краще, ніж зараз", – сказала російська опозиціонерка.

Зверніть увагу! Кремль не полишає спроб приплести до теракту Україну. Щоб це зробити Росія вигадує різні нісенітниці. Зокрема, нещодавно там заявили нібито "знайшли" у телефонах терористів фото з українським прапором.

Чи могла фсб підставити Путіна терактом у "Крокусі"

Існує версія, що фсб дозволила влаштувати теракт у "Крокус Сіті Хол", щоб у такий спосіб підставити Путіна. Однак Курносова переконана, що ця версія не відповідає дійсності. Так, якби вона реально мала місце, то Путін вже давно "захворів би і його відправили б у відпустку".

Дивімося на речі реально. На мій погляд, Путін поки ще тримає все під своїм контролем,

– підсумувала російська опозиціонерка.

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