Утім, якщо теракт у країні-агресорці таки відбудеться – Кремль так само звинувачуватиме у всьому Україну. Про це 24 Каналу розповіла російська опозиціонерка та політична аналітикиня Ольга Курносова, зазначивши, що тоді російській владі доведеться вигадати переконливіші "аргументи".
Цікаво Росія може захлинутися терактами: яке майбутнє чекає на Путіна і росіян після "Крокуса"
"Вони (російська влада – 24 Канал) візьмуть паузу просто через те, що зараз ніхто не вірить у цей "український слід". Тож якщо їм робити щось, якщо вони знову намагатимуться звалити все на Україну, то цей "український слід" їм треба буде прописувати набагато краще, ніж зараз", – сказала російська опозиціонерка.
Чи могла фсб підставити Путіна терактом у "Крокусі"
Існує версія, що фсб дозволила влаштувати теракт у "Крокус Сіті Хол", щоб у такий спосіб підставити Путіна. Однак Курносова переконана, що ця версія не відповідає дійсності. Так, якби вона реально мала місце, то Путін вже давно "захворів би і його відправили б у відпустку".
Дивімося на речі реально. На мій погляд, Путін поки ще тримає все під своїм контролем,
– підсумувала російська опозиціонерка.
Як Путін використовує теракт під Москвою
- У Росії заявили буцімто після теракту у Підмосков'ї різко зросла кількість охочих підписати контракт і піти воювати. Утім, в Офісі Президента запевнили, що ця інформація не відповідає дійсності.
- Політолог Борис Тизенгаузен переконаний, що путінський план підняти хвилю на тлі майбутньої мобілізації та заохотити росіян йти на фронт провалився. Адже основний мотиватор для них – гроші, а аж ніяк не якась національна ідея чи помста.
- Крім того, кремлівський диктатор використав теракт, щоб показати світові начебто Росія є "жертвою" тероризму та викликати співчуття. Та попри всі зусилля Кремлю не вдалося зрушити думки світової спільноти у позитивний для себе бік.