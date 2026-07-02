Первый эшелон московской ПВО: полковник запаса рассказал, какие важные объекты уничтожила Украина

Украинские дроны дальнего действия все чаще поражают не случайные цели в России, а ключевые объекты военной инфраструктуры. В частности, последние атаки по Московской области были направлены на объекты, от которых зависит работа системы противовоздушной обороны столицы страны-агрессора.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что украинские беспилотники поразили узел связи, который является частью системы предупреждения о ракетной опасности для Москвы, а также несколько воинских частей.

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Украина наносит удары по "глазам" московской ПВО

По словам Романа Свитана, пораженный узел связи входит в российскую систему противоракетной обороны А-135, которая защищает Москву от баллистических угроз. В ее состав входят многочисленные радары, центры связи и другие элементы, собирающие информацию из различных источников и обеспечивающие работу всей системы.

Полковник запаса об уничтожении российской ПВО: видео

Именно через такие центры проходят данные о возможных ракетных атаках, после чего система определяет вероятную траекторию полета цели и передает информацию средствам противоракетной обороны.

Важно, конечно, не закрывать глаза на этот дальний космический контроль. Те же локаторы, то же радиооборудование – оно наземное, поэтому любой дрон может нарушить работу практически любого локатора,

– сказал Свитан.

Он добавил, что именно поэтому удары по таким объектам гораздо эффективнее, чем попытки атаковать непосредственно Москву.

Важно! Силы обороны успешно поразили российский оборонный завод "Титан-Баррикады" в Волгограде крылатыми ракетами "Фламинго". Три из пяти выпущенных ракет прорвали ПВО противника и попали в производственные цеха предприятия. Этот объект имеет критически важное значение для России, поскольку на нем производятся пусковые установки для комплексов "Искандер" и "Ярс".

По мнению Свитана, украинские беспилотники целесообразнее использовать для поражения военных объектов в Московской области, где расположены радары, центры космической связи и другие элементы системы ПВО.

Выполнять задачи по Московской области однозначно нужно, а Москву в этом смысле накрывать нужно только баллистикой",

– подытожил военный эксперт.

К слову, Михаил Федоров заявил, что разработка собственного баллистического оружия существенно изменит ход боевых действий и геополитический статус Украины. Новые украинские ракеты, включая тестируемую модель FP-7, будут нацелены на объекты в России, при этом страны G7 будут содействовать расширению отечественного производства.