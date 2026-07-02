Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що українські безпілотники вразили вузол зв'язку, який є частиною системи попередження про ракетну небезпеку для Москви, а також кілька військових частин.

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Україна б'є по "очах" московської ППО

За словами Романа Світана, уражений вузол зв'язку входить до російської системи протиракетної оборони А-135, яка прикриває Москву від балістичних загроз. До неї належать численні радари, центри зв'язку та інші елементи, що збирають інформацію з різних джерел і забезпечують роботу всієї системи.

Полковник запасу про знищення російської ППО: відео

Саме через такі центри проходять дані про можливі ракетні атаки, після чого система визначає ймовірну траєкторію польоту цілі та передає інформацію засобам протиракетної оборони.

Важливо, звичайно, очі позакривати цього далекого космічного контролю. Ті ж локатори, те ж радіозв'язкове обладнання – воно наземне, тому будь-який дрон може порушити роботу практично будь-якого локатора,

– сказав Світан.

Він додав, що саме тому удари по таких об'єктах є значно ефективнішими, ніж спроби атакувати безпосередньо Москву.

Важливо! Сили оборони успішно уразили російський оборонний завод "Титан-Баррикады" у Волгограді крилатими ракетами "Фламінго". Три з п'яти випущених ракет прорвали ППО ворога та влучили у виробничі цехи підприємства. Цей об'єкт є критично важливим для Росії, оскільки виробляє пускові установки для комплексів "Іскандер" та "Ярс".

На думку Світана, українські безпілотники доцільніше використовувати для ураження військових об'єктів у Московській області, де розташовані радари, центри космічного зв'язку та інші елементи системи ППО.

Виконувати завдання по Московській області однозначно потрібно, а Москву в цьому сенсі накривати треба лише балістикою",

– підсумував військовий експерт.

До слова, Михайло Федоров заявив, що розробка власної балістичної зброї суттєво змінить перебіг бойових дій та геополітичний статус України. Нові українські ракети, включаючи протестовану модель FP-7, будуть націлені на об'єкти в Росії, при цьому країни G7 сприятимуть розширенню вітчизняного виробництва.