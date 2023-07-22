Оккупанты ударили кассетными снарядами по тылам ВСУ возле Бахмута, – командир подразделения

Российские оккупанты применили кассетные боеприпасы в тылу возле Бахмута. Это произошло возле импровизированных полигонов. Враг понимает, где ВСУ проводят тренировки.

Об этом 24 Каналу рассказал командир ВСУ Денис Ярославский. По его словам, захватчики уже неоднократно били кассетными снарядами по тылам ВСУ.

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"Враг в очередной раз применил кассетные снаряды в тылу, где собираются военные. Это было около импровизированных полигонов. Говорю для наших военных: будьте осторожны. Враг понимает, где мы планируем или проводим слаженные тренировки", – отметил он.

Однако россияне применяют для ударов не только кассетные боеприпасы. В частности, ранее оккупанты использовали запрещенный фосфор и химическое оружие.

Почему ВСУ нужны кассетные снаряды

Денис Ярославский отметил, что кассетные боеприпасы очень нужны для ВСУ по нескольким причинам. В первую очередь они способны разминировать поля.

В первую очередь плотное минирование полей для нашего продвижения. Кассетные боеприпасы способны их разминировать. Это очень ускорит наши наступательные действия,

– объяснил командир.

Также все бои по периметру участков фронта – это лесопосадка, окопные постройки. Кассетные боеприпасы способны поражать секторы более эффективно, чем, например, это делает миномет.

Россия обстреляла кассетными снарядами Дружковку

Российские оккупанты используют для атак кассетные боеприпасы. В частности, 22 июля Россия обстреляла кассетными боеприпасами Дружковку в Донецкой области. Россияне били по окрестностям города. Соцсетями распространялась фотография с места событий.

По предварительной информации, россияне забрали жизнь у одного из наших защитников. Еще несколько воинов ВСУ серьезно пострадали.

В результате атаки был ранен оператор Deutsche Welle Евгений Шилко. Отмечалось, что он пострадал от российских кассетных боеприпасов. Представителя СМИ госпитализировали. Он находится в стабильном состоянии. Также был поврежден автомобиль журналистов.

Как написало DW, захватчики обстреляли тренировочную площадку Сил обороны. В момент удара представители издания делали репортаж о подготовке украинских защитников.

США 7 июля объявили об очередном пакете военной помощи для Украины на 800 миллионов долларов. В частности, в него вошли кассетные боеприпасы.