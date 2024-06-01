Две семьи чудом выжили: детали российского удара по Балаклее

В ночь на 1 июня российские оккупанты ударили по городу Балаклея Харьковской области. Вражеская ракета "Искандер" попала по частному сектору, недалеко от базы отдыха.

Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что 12 людям чудом удалось выжить, ведь в это время они спали. Однако они в очередной раз остались без жилья, ведь проживали в Балаклее, куда приехали из оккупированных или прифронтовых населенных пунктов.

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Семьи снова остались без жилья

Анна Черненко отметила, что там частный сектор переходит в территорию отдыха. Там проживали семьи, которые спасалась от оккупации, бежали из прифронтовых территорий. Одна семья жила с четырьмя детьми, к ним приехали их родные также с четырьмя детьми. Это были их вторые дома. В частности, там было 8 детей, от 2 до 17 лет.

Сегодня полиция обнародовала информацию о семьях, которые пострадали, но на самом деле чудом выжили. Даже цитаты из сообщения наших правоохранителей, что и специалисты не понимают, как этим двум семьям удалось выжить. Потому что попадание, почти мгновенный пожар, очень большие разрушения. И 12 человек в это время спали,

– сказала она.

Утром была информация о том, что были люди в тяжелом состоянии. Но, к счастью, медики помогли им. На данный момент известно, что в основном это осколочные ранения и ушибы у 12 человек. Медики работают над тем, чтобы помочь семьям как можно быстрее выздороветь.

"Эти семьи, к сожалению, в очередной раз остались без своего жилья. Сначала убегали от врага, от оккупации, от обстрелов. А теперь, к сожалению, их обстрел догнал на условно более или менее безопасной территории", – добавила корреспондентка.

Удар по Балаклее: главное