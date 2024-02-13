Россия действительно ударила по Украине ракетой "Циркон": в Воздушных силах объяснили, что это значит
Оккупанты действительно ударили по Киеву 7 февраля гиперзвуковой ракетой 3М22 "Циркон". Россия и дальше будет использовать все методы, чтобы атаковать Украину оружием, которое летит по баллистической траектории.
Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что для защиты от таких ракет необходимы средства, и об этом знают западные партнеры, передает 24 Канал.
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Враг будет использовать все методы
Игнат отметил, что не имеет много информации о ракетах типа "Циркон". В то же время он добавил, что необходимо дождаться выводов экспертов, которые подтвердят, что россияне действительно нанесли удар по Киеву противокорабельным оружием.
Представитель Воздушных сил заявил, что Россия – коварный враг, который будет использовать все методы, чтобы атаковать Украину. В частности уже зафиксированы случаи, когда оккупанты били по украинским городам ракетами, которые изготовлены в других странах. Очевидно, Игнат говорил об обстрелах Харьковщины северокорейскими баллистическими ракетами.
Россия будет пытаться использовать все методы, чтобы атаковать Украину именно ракетами, которые летят по баллистической траектории. И эта ракета (3М22 "Циркон" – 24 Канал), и "Кинжал", и "Искандер", которые она использует – это баллистика. И против этих ракет нужны средства. Какие средства знаем мы, знают наши партнеры. Надо работать, чтобы защищаться именно от этого вида вооружения,
– заявил Игнат.
Россия ударила "Цирконом" по Киеву: что известно
- Издание Defense Express предположило, что для атаки Киева 7 февраля 2024 года Россия выпустила гиперзвуковую ракету "Циркон". Журналисты заявили, что об этом свидетельствует соответствующая маркировка, которую обнаружили на обломках. Кроме того, в СМИ предположили, что этот тип ракет оккупанты могли использовать не впервые.
- Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз сообщил, что предварительные выводы экспертизы подтверждают, что враг действительно мог ударить по Киеву "Цирконом". Однако, в КНИИСЭ заявили, что оружие, которым ударили по Киеву, не соответствует тактико-техническим характеристикам, о которых заявляли россияне.
- Так, в России заявляли, что ракета типа "Циркон" способна поражать цели на максимальном расстоянии до 1000 километров при особых условиях, а реальная – 250 – 500 километров. Также оккупанты сообщали, что боевая часть ракеты – около 300 – 400 килограммов.