Угрозы катастрофой на ЗАЭС и массированные ракетные удары: как россия хочет использовать Совбез ООН

россия продолжает шантажировать как Украину, так и весь мир ядерной угрозой. И если раньше говорилось об использовании ядерного оружия, то сейчас враг продолжает наращивать силы на Запорожской АЭС. Остается вопрос, действительно ли стоит бояться.

На этот вопрос попытался ответить ведущий 24 канала Алексей Печий. Он поделился соображениями по угрозам катастрофы на ЗАЭС, а также не обошел вниманием возможные массированные ракетные удары со стороны страны-агрессора.

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Россияне усиливают военное присутствие на Запорожской АЭС и снова пытаются использовать Совбез ООН для легализации своего присутствия на станции. Более того, захватчики изо всех сил пытаются переложить ответственность на Украину после очередного обстрела Энергодара.

В то же время в кремле продолжают бряцать оружием вблизи украинских границ, повышая опасность ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины на День Независимости. Впрочем, похоже, что официальная москва планирует устроить масштабные провокации именно на территории россии. Это один из легальных путей оправдать продолжение войны против Украины и мотивировать российское пушечное мясо отправляться на войну. Ведь даже большие зарплаты, обещанные кремлем, уже не так манят россиян, утверждают в Институте по исследованию войны.

Но пока в россии пытаются усилить напряжение, западные СМИ предполагают, что США уже могли предоставить ВСУ мощное дальнобойное оружие, не объявляя об этом. К таким выводам приходят эксперты после исследования последней серии "хлопков" в Крыму. Поэтому подробнее о ситуации на фронте и возможных рисках ракетных атак по Украине – дальше и поговорим.

Терроризм на ЗАЭС и ракетные удары – методы игры кремля по запугиванию.

россия продолжает обострять опасность вокруг Запорожской АЭС. И это она делает, несмотря на то, что раньше даже отводила свою технику. Впрочем, такое течение событий – это как раз очередная попытка применить все страшные террористические методы для склонения Украины и Запада к переговорам. Ведь на поле боя все очень сложно для россии. И терроризм на ЗАЭС, и угрозы ракетных атак по Украине 24 августа – это пазлы одной сумасшедшей игры кремля по запугиванию и склонению к уступкам.

Напомним, что накануне россия – уже второй раз – настояла на проведении срочного заседания Совбеза ООН "по ситуации вокруг Запорожской АЭС" уже сегодня, 23 августа. И в Москве здесь преследуют две главные цели.

Во-первых, российские СМИ уже разгоняют тезис о том, что страна-агрессор срочно созывает Совбез по ситуации вокруг ЗАЭС "в связи с непрерывными украинскими провокациями". То есть россия готовит почву, чтобы обвинить Украину чуть ли не в ядерном терроризме на собственной территории.

Ранее Институт исследования войны уже приводил информацию о том, что минобороны россии пытается создать все условия для частичной аварии на ЗАЭС, чтобы затем обвинить Украину.

И сегодня, к сожалению, не стало исключением. Как раз перед заседанием, которое россияне запросили в Совбезе ООН, в Энергоатоме сообщили, что оккупанты продолжают накапливать военную технику на территории Запорожской атомной электростанции. Что, конечно, усугубляет опасность взрыва и свидетельствует о том, что оккупанты используют ЗАЭС в качестве ядерного щита.

Напомним, что 22 августа в ремонтную зону станции оккупанты дополнительно завезли два БТР и шесть спецгрузовиков. Всего на территории ЗАЭС теперь дислоцировано более 40 единиц военной техники:

возле первого энергоблока расположены 16 военных машин,

возле второго – 7,

еще 12 единиц техники оккупанты загнали под эстакаду.

Кроме того, российские военные пополнили свои ряды еще и немалым количеством "крепких" бойцов.

Провокация не заставила себя долго ждать. Практически сразу после завоза техники оккупанты обстреляли Энергодар. Из-за этого ранения получил работник Запорожской АЭС, который впоследствии скончался в реанимации. Поэтому захватчики будут и дальше совершать провокации в надежде, что уже в Совбезе ООН смогут перевести вину на Украину.

Впрочем, есть у врага и другая цель по созыву Совбеза ООН именно на сегодня. Дело в том, что накануне, еще 18 августа, когда стало ясно, что россия готовится к массовым обстрелам Украины, США и европейские союзники запросили заседание Совбеза ООН на 24 августа. Поэтому кремль пытается информационно перебить уже запланированное заседание на День Независимости. И накануне Владимир Зеленский выразил свое возмущение такой дерзостью страны-агрессора, а также поблагодарил тех, кто в ЕС поддерживает разработку 8 пакета санкций, ведь именно подавление россии может наконец-то остановить этот террор.

Враг готовит очередную массированную атаку по гражданским.

В то же время, не следует забывать, что враг угрожает не только ядерной катастрофой. россия еще и усугубляет свои угрозы ракетного удара по Украине. В частности, накануне в Генштабе ВСУ сообщили о том, что оккупанты продолжают удерживать отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей. Их цель – демонстрация присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны. Также на Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил беларуси продолжают усиливать охрану границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов. То же может ожидать со стороны Крыма и Черного моря.

Напомним, что в ГУР Минобороны в очередной разв День Независимости из-за угрозы ракетных ударов и провокаций со стороны россии.

Так же издание Reuters, ссылаясь на американского чиновника, утверждает, что у Соединенных Штатов есть данные разведки о том, что россия действительно планирует вскоре совершить новые атаки. Среди потенциальных мишеней врага – гражданская инфраструктура Украины, а также государственные объекты, в частности, в Киеве и других городах. Позже уже Посольство США в Украине официально призвало американцев в Украине срочно покинуть Украину из-за угрозы ракетных атак.

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В россии планируют серию терактов, чтобы мотивировать людей к войне

Более того, как я и говорил ранее, – убийство империалистки дугиной в Подмосковье – это сакральная жертва, которая может стать оправданием для более жестокой войны. Впрочем, по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, смерть дугиной – это только начало процесса. Он утверждает, что в россии падает поддержка войны, поэтому ФСБ запланировала в стране-агрессоре серию терактов с массовыми жертвами среди гражданских. И это полностью укладывается в модель террористических методов российских спецслужб, которые путин использует уже не в первый раз для оправдания войны.

И эти методы настолько очевидны, что, например, издание NYT откровенно называет ФСБ – не правоохранительной структурой в россии, а органом, выполняющим политические прихоти кремля. И этой традиции уже десятки лет.

И к мнению, что ФСБ не просто так убрала дугину, подталкивает и сегодняшнее прощание с ней в Москве, которое превратилось в шоу под названием "Победим Украину". На прощание сошлись самые упорные пропагандисты "русского мира". Приведу всего один пример: депутат госдумы леонид слуцкий во время выступления на церемонии прощания произнес лозунг, похожий на тот, который был у немецких нацистов.

"Одна страна. Один президент. Одна победа", – сказал он. Так вот"Один народ, один рейх, один фюрер".

Поэтому совершенно не исключено, что ФСБ действительно возьмется за масштабные теракты на территории россии, ведь количество тех, кто готов идти умирать в Украину, неумолимо падает. И, что характерно, уже даже деньгами россия не может мотивировать своих граждан воевать. Дело в том, что в стране-агрессоре активно формируют так называемые добровольческие батальоны, впрочем, есть определенные сложности.

К примеру, по данным Института по исследованию войны, в Приморском крае объявили о формировании нового ремонтно-обслуживающего добровольческого батальона "Арсеньевский". И что важно, если раньше кремль был готов платить россиянам около 200 тысяч рублей за участие в так называемой "спецоперации", то теперь помимо этих денег предлагают еще и одноразовую надбавку за вступление в армию в размере 300 тысяч рублей. Это чуть менее 5 тысяч долларов. Причем деньги обещают сразу. Расчет на то, чтобы родственники, обольщенные такими суммами, сами побуждали захватчиков идти на войну.

Взрывы глубоко в тылу невыразимо ужасают россиян

Но даже это не поможет, ведь ВСУ уже морально сломали россиян, так что они тупо боятся. Особенно после тех "прилетов", которые случаются очень глубоко в тылу. К примеру, сегодня российские пропагандисты сообщили, что в здание главаря так называемой "днр" в оккупированном Донецке попал снаряд, после чего там начался пожар.

Кроме того, ужасают захватчиков и взрывы в Крыму. И вот на этот счет довольно интересная информация от издания Politico. Там предполагается, что США могли тайно передать Украине армейские тактические ракетные системы ATACMS с дальностью до 300 километров, а Киев мог направить их на оккупированный Крым. Впрочем, в издании сразу же признают, что это лишь предположение.

В издании ссылаются на слова бывшего командира эскадрильи 6-й группы морских котиков Чака Пфаррера. Он уверяет, что воронки, которые видны на спутниковых снимках пострадавшего одним из первых аэродрома Саки, имеют диаметр 10 метров. Следовательно, он не верит, что это может быть работа Сил Спецопераций. К тому же он объясняет, что такие операции спецназовцы проводят ночью, а взрывы прогремели утром.

Другие эксперты добавляют, что американская военная помощь с начала войны предоставлялась как открыто, так и тайно. И уже возник вопрос к новому пакету помощи на сумму 775 миллионов долларов, где Пентагон указал и "дополнительные боеприпасы" для HIMARS, но тип боеприпаса не назвал. К тому же, циркулирует информация, что США включили в пакет и высокоточные артиллерийские боеприпасы Excalibur, хотя Белый дом не объявлял об этом публично.

Впрочем, те же эксперты предполагают, что такая секретность в том, есть ли у ВСУ мощные высокоточные ракеты, – вариант психологической атаки против россиян, которые и так уж сильно испуганы.

Но на самом деле не тип снарядов или наименование военной техники важно, а то, кто ею руководит. А ВСУ уже неоднократно доказали свою мощь и героизм. Поэтому, в первую очередь, следует рассчитывать на защиту украинских военных, а уже потом на оружие, которое в их руках. И какую бы провокацию оккупанты не готовили нам на День Независимости, президент Владимир Зеленский предупредил россиян твердо – ответ будет еще более мощным.

Заметим, что все угрозы со стороны россии даже близко не приносят врагу желаемый результат. Это доказало проведение в Киеве второго саммита Крымской платформы по деоккупации украинского полуострова. В этом году в нем принимают участие 60 стран, а также международные организации. Расширилась география благодаря странам Африканского континента, а также другой стороны Атлантики. И хотя в большинстве своем саммит проходит в онлайн-режиме, Украину посетил Анджей Дуда, который подчеркнул, что Польша будет поддерживать наше государство до его победы.

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