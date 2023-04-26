Путин одержим этой идеей: Россия снова начала размахивать ядерной боеголовкой

Глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что Россия настолько привыкла к мнению о непобеде, что даже когда ВСУ зайдут в Крым, Владимир Путин не отважится нажать на красную кнопку. Однако подобные угрозы продолжаются, ведь это единственное, чем Россия еще может попытаться испугать мир.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он предположил, что у Путина есть нездоровая идея относительно применение ядерного оружия

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Жирнов заметил, уже понятно, что конвенционную войну Россия проиграла. Несмотря на мобилизацию, зимнее наступление россиян провалилось, ведь эти мобилизованные были не готовы воевать, им не хватало вооружения, обмундирования и мотивации.

Поэтому у Путина остается один единственный ядерный фактор,

– добавил говорящий.

Последствия от угроз неядерному государству

Бывший сотрудник разведки России напомнил, что Китай, с которым так стремится дружить агрессорка, очень раздражен ее словами. Ведь угрожать ядерным оружием неядерному государству запрещено, это записано в Договоре о нераспространении ядерного оружия.

За это уже в целом другие ядерные страны могли бы повлиять на Россию, в том числе и Китай.

– прокомментировал Жирнов.

Согласно Договору о нераспространении ядерного оружия, угрозы ядерноым оружием неядерному государству приравниваются к его применению. После угроз России законный повод для превентивного удара получили другие ядерные страны.

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Одержимость ядеркой

Тем не менее, Си Цзиньпин во время визита в Москву получил формальное и официальное подписание документа о том, что Россия не будет применять ядерное оружие и не будет угрожать им. И стоило лидеру Китая только уехать, Дмитрий Медведев снова начал бряцать ядерной боеголовкой.

Мы с вами знаем, что он пьян, клоун, но он должностное лицо, и на Западе к этому человеку обязаны относиться как к одному из высших государственных деятелей России,

– заметил эксперт.

К тому же Россия с 16 по 19 апреля проводила по приказу Путина внеплановые учения Тихоокеанского флота с приведением в полную готовность ядерных сил, расположенных в Тихом океане. Тогда, кстати, что-то пошло не так, потому сняли командира Тихоокеанским флотом, подчеркнул Жирнов. Это произошло именно тогда, когда Министр обороны Китая был с визитом в Москве.

И хотя единственный союзник России Китай говорит ей, что стоит прекратить угрозы ядерным оружием, у меня такое впечатление, что Путин просто одержим идеей о применении ядерного оружия,

– прокомментировал Жирнов.

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