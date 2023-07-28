Нужна провокация, – Свитан сказал, что задумал Путин по поводу ЧВК "Вагнер"

Появилась неожиданная теория о том, зачем Путину провокации на границе с Польшей. Согласно ей, российский диктатор может использовать вооруженные стычки для решения своих внутриполитических проблем.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его мнению, провокации на границе с Польшей нужны Путину, чтобы объединить россиян вокруг новой угрозы.

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Россия готовится к новой мобилизации

Сейчас России необходимо мобилизовать 200 – 300 тысяч военных, которые могли бы в следующем году заменить тех, кого Россия потеряет за следующие полгода на линии фронта. Но прямо Путин об этом не говорит, потому что это будет иметь негативные последствия.

Потому российскому диктатору нужен прецедент для того, чтобы объяснить необходимость новой мобилизации, к которой Россия уже готовится полным ходом. Об этом свидетельствует и поднятие призывного возраста, и запрет выезда за границу для потенциальных призывников.

"Путин не знает, как представить будущую мобилизацию. Призывать людей на войну с Украиной для него уже не комильфо. Поэтому Кремль может воспользоваться ненавистью россиян к НАТО и западного мира", – предположил Свитан.

Роль "Вагнера" в планах Путина

Для выполнения мобилизационных планов Путину нужна провокация, которая поможет ему "поднять" россиян. В этих целях российский диктатор может использовать Пригожина.

Нельзя исключать, что Путин планирует уничтожить "Вагнер" руками НАТО,

– предположил военный эксперт.

Если "Вагнер" начнет создавать ударную группировку на границе с НАТО, силы Альянса вполне могут нанести превентивный удар. И тогда Путин одновременно получит и уничтожение неблагосклонной к себе группировки, и новую угрозу, вокруг которой сможет объединить граждан России.

Роман Свитан о мобилизации в России и роли "Вагнера" в ней: смотрите видео

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